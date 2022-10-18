طقس اليوم| الأجواء مائلة للبرودة ليلا وأمطار خفيفة على السواحل

تشهد حالة طقس اليوم، الثلاثاء، استمرار فرص سقوط الأمطار على مناطق بالبلاد، وسط استقرار نسبي في درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن حالة طقس اليوم، تكون مائلة للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد معتدلة الحرارة على السواحل الشمالية على جنوب الصعيد.

أما عن حالة طقس اليوم، خلال ساعات الليل، تكون الأجواء لطيفة في أول الليل مائلة للبرودة في أخره على كافة الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية المؤثرة في حالة طقس اليوم، يشهد الطقس استمرار فرص سقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

ويشهد طقس اليوم، نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة، خلال حالة طقس اليوم، بمختلف المحافظات كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 28 للعظمى والصغرى 22 درجة

السواحل الشمالية 27 للعظمى والصغرى 19 درجة

جنوب سيناء 32 للعظمى والصغرى 23 درجة

شمال الصعيد 30 للعظمى والصغرى 19 درجة

جنوب الصعيد 35 للعظمى والصغرى 22 درجة