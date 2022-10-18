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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مران خفيف اليوم.. الأهلي في معسكر مغلق قبل مواجهة الإسماعيلي بالدوري

صدى البلد

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي تدريباته صباح اليوم إستعداداً لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها الخامسة من مساء غداً بإستاد الجيش المصري ببرج العرب في أفتتاح مبارياته مسابقة الدوري.

كان الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر قد منح لاعبيه راحة سلبية أمس علي أن يعود الفريق للمران اليوم بإستاد مختار التتش.

ومن المنتظر أن يكون مران اليوم خفيف بعض الشئ لتجنب الإرهاق قبل أن يعلن مارسيل كولر المدير الفني القائمة التي ستغادر القاهرة للدخول بها في معسكر مغلق ليلة المباراة بالإسكندرية.

وشارك بيرسي تاو، لاعب وسط الفريق  في التدريبات الجماعية للفريق بشكل كامل بعد انتهاء برنامجه التأهيلي خلال الفترة الماضية.

وانتظم «تاو» في المران الجماعي مع باقي اللاعبين وذلك بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته خلال الفترة الماضية.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الإسماعيلي والمحدد لها غدا في انطلاق منافسات الدوري الممتاز للموسم الجديد.

 

الفريق الأول لكرة القدم بالاهلي الاسماعيلي ستاد الجيش المصري مسابقة الدوري السويسري مارسيل كولر

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