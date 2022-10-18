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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ندوات عن التغيرات المناخية بكلية التربية جامعة الوادى الجديد

جانب من الندوه
جانب من الندوه

نظمت كلية التربية بجامعة الوادى الجديد ، سلسلة من الندوات حول التغيرات المناخية.

صرحت بذلك الدكتورة نجوى أحمد واعر وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وقالت إن الندوة  الأولى بعنوان “الحل الابداعي للمشكلات في ضوء التغيرات المناخية والثانية بالتعاون والتنسيق مع مركز النيل للاعلام بالوادى الجديد ”، بعنوان السلوكيات الإيجابية والتغيرات المناخية .

وذلك بحضور كوكبة من السادة أعضاء هيئة التدريس والسادة معاونى أعضاءهيئة التدريس والجهاز الإدارى وطلاب وطالبات الكلية.

وأضافت أن الندوات حاضر فيها الاستاذ الدكتور  احمد عزيز استاذ بكلية الزراعة والاستاذ الدكتور اسماء عثمان رئيس قسم علم النفس بكلية التربية والأستاذ الدكتور ابو بكر ادم الأستاذ بقسم علم النفس.

وأكد أن هذه الندوات تاتى فى اطار خطة جامعة الوادى الجديد لابراز  جهود  الدولة المصرية  التى تبذل جهودا  ضخمة  سواء على مستوى المؤسسات أو السياسات،  لتنمية الوعي المجتمعي، وتفعيل دور الجامعة  كشريك أساسى في مواجهة التغيرات المناخية.

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وأكدت أن كلية التربية بجامعة الوادى الجديد ، بصدد إطلاق (مبادرة السلوك الأخضر، ومبادرة السلوك الأخضر تأتى فى إطار رؤية مصر (2030) وتستهدف تغيير السلوكيات ونشر الوعي الثقافي ، وحث المجتمع على المشاركة في الحفاظ على المبادئ والقيم الثقافية لضمان استدامتها حفاظًا على الأجيال القادمة، وتهدف المبادرة إلى خلق وُعي بيئي حقيقي بقضايا السلوكيات الأخلاقية وسط المجتمع المصري بكافه فئاته العمرية للمشاركة الفعالة في حماية البيئة من آثار الانحدار الأخلاقي وتنمية المسئولية لديهم بأهمية دُورهم في تلك القضية يأتي دلك تحت رعاية الدكتور عبدالعزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد ، وإشراف الدكتور ماهر محمد صالح عميد كلية التربية  والدكتور نحوى واعر وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. 

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