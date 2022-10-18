الوادي الجديد تنجح في زراعة المحاصيل الطبية وتغزو الأسواق العالمية.. تقرير

تعتبر محافظة الوادي الجديد من المحافظات التي تجود بزراعة معظم المحاصيل الطبية والتي طالما اقتصرت علي الزراعات التقليدية في العهد السابق الا ان الشركات الاستثمارية الكبرى والتي دخلت المحافظة بمناطق الاستثمار بالفرافره والعوينات احدثت طفره في الزراعات الطبيه والعطرية، حيث تعمل 19 شركة في المجال الزراعي بالعوينات ، بالإضافة إلى عدد من الشركات الزراعية الأخرى بالفرافرة، والذين أدخلوا ثقافة جديده لمحاصيل طبيه جديدة تحقيق أكبر عائد بدلا من المحاصيل التقليدية بل وتغزو الاسواق العالميه. نتعرف علي عددا من تلك المحاصيل .

الريحان

يزرع في عدد من مناطق الاستثمار الزراعى حيث أدخلت زراعة الريحان لأول مرة بهدف تصديره للدول الأوروبية، ويتم استخدامه على نطاق الواسع في صناعة الدواء.

الفول السودانى

يقوم بزراعته عدد كبير من الشركات الاستثمارية بمنطقة شرق العوينات بزراعة مساحات كبيرة من الفول السودانى، والذي تم استنباط سلالات جديدة منه والتوسع فيه بهدف استخراج الزيوت.

"نبات الجوجوبا"

ويتم زراعتها على مياه الصرف الصحى والبرك وتستخدم لإنتاج الوقود الحيوى للطائرات، ويتم زراعة هذه الأشجار بعدد من المشروعات المقامة على برك الصرف الزراعى والصحى بواحتى الداخلة والخارجة، وهما نباتين قيمتهما الاقتصادية كبيرة.

بطيخ اللب

يزرع من قبل الشركات الزراعيه ويستخدم في إنتاج اللب السوبر ويصدر، محليا وعامليا وهو نباب يشبه البطيخ، ويحقق إنتاج وقيمة اقتصادية عالية، ويتم زراعته على مساحات شاسعة ويحتاج لعماله كبيرة.

بردقوش

استحدثت احدي الشركات زراعة نبات البردقوش وهو من الأعشاب الطبية المستخدمة منذ القدم، وهو من فصيلة النباتات العطرية ويستخدم في تحضير العقاقير الطبية، ويتم تصديره لعدد من الدول الأوروبية.

القطن طويل التيلة

لا يقتصر زراعة القطن طويل التيلة على الصعيد والدلتا، وإنما بدا عدد من المزارعين في زراعته بواحة الفرافرة، حيث تمكنوا من تحقيق إنتاجية عالية في الفترة التي تخوف فيها البعض من عدم نجاح المحصول، خاصة أن تربة الفرافرة رملية ولا تتمتع بطمى النيل.

البنجر

من المحاصيل التي قامت بزراعتها محافظة الوادي الجديد مؤخرا، بالرغم من التخوف الذي كان عند المزارعين بسبب المناخ الجاف ولكن حقق إنتاجية عالية وأصبحت تزرع منه مساحات كبيرة سنويا ويتم تصديرها للخارج.

الخروع

بدأ عدد من المزارعين بزراعة الخروع بالري بالرش والتنقيط للاستفادة من الزيت والبذور المستخرجة منه في التسويق العالمى، حيث يستخدم في العقاقير الطبية ودباغة الجلود وعدد كبير من الصناعات.

البلح المجدول

يعد من أغلى أنواع التمور في العالم، وهو صنف سعودي الأصل، ويتم حاليا زراعته لأول مرة بالوادى الجديد بعدد من المزارع بواحة الداخلة، ويترواح سعر الكيلو من 4 إلى 5 دولار، وله قيمة غذائية كبيرة بعكس الأصناف الأخرى التقليدية كالسيوى والتمر.

النعناع

بدأت عدد من الشركات الاستمارية بالفرافرة زراعة أصناف من النعاع لتصديره لعدد من الدول الأوروبية والآسيوية، حيث يتم استخدامه في صناعة المنظفات والعقاقير الطبية.