وزير التعليم: اعتماد 300 مليون جنيه للتعاقد مع معلمين متطوعين

قال د. رضا حجازي وزير التربية والتعليم ، إننا نسعي أن يكون خطة تعيين الـ150 ألف معلم علي 3 سنوات بدلا من 5 سنوات لسد العجز في المعلمين.

وأشار خلال الجلسة العامة المنعقدة الان انه تم اعتماد 300 مليون جنيه للتعاقد مع معلمين متطوعيين بالحصة لسد العجز هذا العام.

وأكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم ، أن كل وزير يأتى لوزارة التربية والتعليم يبنى دور ثم يأتى الوزير التالى فيهد هذا الدور ومن ثم نظل فى الدور الأول ومن هنا أود التأكيد أننى جئت لاستكمال خطة الدولة فهى خطة متكاملة لدولة وليست خطة وزير.

وأضاف حجازى ، أنه يعلم جيدا أن مسئولية تكليفه بمهمة وزارة التربية والتعليم صعبة وهى أمانة فى عنقه أمام الله ثم أمام مجلس النواب وأمام شعب مصر وأمام القيادة السياسية ممثلة فى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى متابعا:" أنا على يقين بضرورة المساءلة لكل مسئول وأريد أن أضع أمام حضراتكم الحقائق التالية بكل وضوح وأمانة وصدق وشفافية".

وذكر حجازى أنه فى حقيقة الأمر أن السيد الرئيس أعلن فى 2018 عن مشروع بناء الإنسان المصرى وتطوير التعليم وهذا لأن التعليم هو قضية المجتمع وكذلك حتى يحدث تعليم حقيقي لمجتمعنا لأن المنافسة ستكون شرسة فى ظل التطور التكنولوجى الهائل موضحا أن مبادرة الرئيس جاءت للاهتمام بقضية التعليم حتى يكون التعليم تمكين للمعلم وتمكين للطالب من القدرات التى تؤهله للمنافسة وأعتقد أن كل الأسر ترحب بأن يتعلم أبناءها بشكل حقيقي وليس شهادة فقط .