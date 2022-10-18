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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

لعرضه على مجلس النواب

وزير التعليم: إعداد مشروع قانون جديد يسمح لطالب الثانوية العامة بإعادة السنة

وزير التعليم
وزير التعليم

أكد د. رضا حجازي  وزير التربية و التعليم أن المستثمر يواجه مشكلات كبيرة لتأسيس مدرسة خاصة.

 و قال خلال الجلسة العامة أمام مجلس النواب: " المستثمر بيشوف الأمرين ليتمكن من إنشاء مدرسة " .

 

ولفت الوزير خلال الجلسة العامة إلى أن هناك تحرك يستهدف " حوكمة  ملف التعليم الخاص  بحيث يتم الأمر عبر منصة  ، و يستطيع المستثمر  أن يقدم على المنصة و يصدر القرار الوزاري،  موضحا أن الوزارة ترى من  خلال هذه المنصة من يعطل تأسيس المدارس الخاصة.

و كشف عن أن منصة الترخيص و التجديد ستكون مفعلة قريبا حيث  يبدأ  العمل التجريبي لها في فبراير المقبل.

 

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيتم إعداد مشروع قانون لعرضه على مجلس النواب، يسمح لطالب الثانوية العامة بإعادة السنة.

وأضاف قائلا: "الطالب المشهود له بالكفاءة طول عمره وجاب درجة وحشة فى الثانوية العامة، القانون لا يسمح له بإعادة السنة، عندي طلبة مقهورين وعايزين يعيدوا السنة لأنه شايف إن كفاءته أفضل من كدا، لذلك سنتقدم لمجلسكم الموقر بمشروع قانون ليس للتحسين ولكن لإعادة السنة، الطالب الراسب كان بيعيد السنة فى المواد التي رسب فيها بالدرجة الفعلية، فكيف للطالب الذى ذاكر خمس مواد ينسق مع زميله الذى ذاكر 11 مادة".

وتابع: "كل ما يخص الثانوية العامة هذا العام تم إعلانه، هناك دليل طالب بالموضوعات ونماذج من بعض الاختبارات على الامتحان، أنا عايز الطالب يذاكر ويتعلم، فكيف أخبى عليه طريقة الامتحان، والمركز القومي للامتحانات كُلف بإعداد امتحان تجريبي للمعلمين، وسيتم اختبار تجريبي لـ5 ألاف معلم، وبالتالي الطالب والمعلم كل يعلم المطلوب منه، وتم التكليف بمراجعة امتحانات الثانوية العامة السابقة لمراجعتها، وأيضا طرح مناهج الصفين الرابع والخامس الابتدائي على متخصصين لإجراء أي تعديلات مطلوبة عليها".

 وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أنه طرح على رئيس الجمهورية فكرة تعديل نظام أسئلة امتحانات الثانوية العامة، وجاءت الموافقة على أن تكون نسبة 15% من الامتحان أسئلة مقاليه، وألا تكون الأسئلة كلها عبارة عن اختيارات.

قال الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه كان هناك تحدى هذا العام وهو عودة الطلبة للمدارس، متابعا: "مفيش طلبة فى المدارس، التحدي هو عودة الطلبة للمدارس، والحمد لله تم، لكن لها شروط".

وأضاف وزير التربية والتعليم فى بيانه "حتى نعيد الطالب للمدرسة، هناك قنوات مدرستنا 1 و2 و3 دمجنا هذه القنوات مع البرنامج الدراسى فيما يسمى فترة المشاهدة، يشاهدها الطالب في المدرسة، وبين كل فصل وفصل تنبيهات عن المشروعات القومية والانتماء، لتنمية الانتماء والولاء لدى الطلاب، وكل المدارس فيها فيديو بروجيكتور وشاشة، الدرس الذى يقدم فى حصة تلفزيونية يقدمه المعلم فى مدة ضعف، وبالتالى قللت الزمن المخصص للبرنامج الدراسى، وبالتالى وفرت يوم فاضى ممكن استغلاله فى إقامة يوم رياضى وفنى، ممكن يكون عندي طالب مش شاطر تحصيليا لكن عنده موهبة، وبالتالي يشعر ويعتز بذاته، عودة الطلاب للمدرسة في هذا الجزء عودة النشاط الرياضي والفنى وأدعوكم لزيارة المدارس للمتابعة والعرف على ذلك على أرض الواقع".

وأشار حجازى، إلى تعديل فى موضوع أعمال السنة، قائلا: "عندى أعمال سنة فى نهاية شهر 10 اختبار 5 درجات على المواظبة وأخرى على السوك ومثلها لاختبار قصير، واختبار فى نهاية شهر نوفمبر، إذا لم يوفق فى المحاولة الأولى يبذل جهد أكبر فى المرحلة الثانية، الطالب نشأ على أن التعليم تنافسي فردى، نشأته على ذلك فكيف تطلب منه التعاون والعمل فى فريق، لذلك جاءت المادة البحثية وموضوعاتها هى المشروعات القومية للدولة المصرية وكيف تواجه الدولة تحدياتها، ومع فترات المشاهدة والنشاط الرياضي، بالتالي على نهاية الفصل الدراسي الأول يكون عندي 50% وفى منتصف الترم الثاني يكون لديه 75% وفى نهايته 100 . 

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