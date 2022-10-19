رفضت إعطائه أموال.. قاتل زوجته فى الزاوية الحمراء أمام الجنايات

تنظر محكمة جنايات القاهرة اليوم محاكمة المتهم بقتل زوجته بـ الزاوية الحمراء.

بداية الواقعة كانت بتلقى قسم شرطة الزاوية الحمراء بلاغًا يفيد بقتل المجنى عليها، وانتقل رئيس مباحث القسم إلى مكان البلاغ، وعثروا على جثة سيدة في العقد الخامس من العمر بها طعنات في الرقبة والصدر، وتبين أن زوجها قتلها بسكين، بسبب رفضها إعطاءه بعض المال، وتم نقل الجثمان للمشرحة.

وكشفت التحقيقات أن المجنى عليها قدمت العشاء للزوج وخلدت إلى النوم تحت قدميه، بحجرة ضيقة بمنطقة الأميرية البلد في القاهرة، لينقض عليها ويسدّد لها عدة طعنات بمقص، قبل أن يهشم رأسها بالشاكوش، وخبأ الجثة تحت السرير، وبهدوءٍ تام تحرك إلى قسم شرطة الزاوية الحمراء واعترف بجريمته.