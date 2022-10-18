إزالة 191 حالة تعد على الأراضي الزراعية ببني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف سير العمل في حملات المرحلة الثالثة ضمن الموجة الـــ ـ20 لإزالة التعديات التي يتم تنفيذها تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة،ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب.

وذلك من خلال إزالة كافة صور التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.

وأوضح المحافظ_بحسب تقرير الإدارة العامة لأملاك الدولة_أن إجمالي ما تم تنفيذه من إزالات قد وصل إلى 191 حالة إزالة، موزعة بواقع(164 تعد بالبناء على أملاك دولة بمساحة 24 ألف و568متراً + 27حالة تعد على فدان و 18قيراطا أرض زراعية) وذلك منذ انطلاق المرحلة الثالثة في 8 أكتوبر الجاري وحتى 17 من نفس الشهر.

ونوه المحافظ عن توجبهاته لمسؤولى الأجهزة التنفيذية بالالتزام بالجدول الزمني لإزالة التعديات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجدداً على الأراضي المستردة ،مع التنسيق بين غرفة العمليات بالمحافظة لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة المستهدفة للتعديات مع إزالة أي معوقات تواجه حملات الإزالة وذلك في ظل تنسيق مستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة.

جدير بالذكر أن الموجة الحالية من حملات الإزالة، يتم تنفيذها على 3 مراحل ، والتي بدأت بالمرحلة الأولى في شهر أغسطس الماضي ،وبلغ إجمالي ما تم إزالته خلالها أكثر من 460حالة، وتلتها المرحلة الثانية وجرى تنفيذها في الفترة من 9 إلى 29 سبتمبر الماضي ، وتم خلالها إزالة 413 حالة تعد ، وتختتم بالمرحلة الثالثة التي يتم تنفيذها حالياً ،و تستمر حتى 27 أكتوبر الجاري