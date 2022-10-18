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برلمان

هشام آمنة يكشف تفاصيل إنشاء وحدة لمتابعة تنفيذ توصيات لجنة محلية النواب

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

كشف اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، تفاصيل إنشاء وحدة لمتابعة تنفيذ توصيات لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لمتابعة كافة الموضوعات التي يتم طرحها خلال اجتماعات اللجنة والعمل على سرعة التفاعل معها وحل ومتابعة أي مشكلات يتم طرحها.

جاء ذلك أثناء عرض خطة عمل الوزارة خلال العامين القادمين أمام اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني.

وقال "كلنا فريق عمل واحد مع لجنة الإدارة المحلية وهنحل مع بعض المشاكل ونواجه التحديات التي يتم نقلها من المواطنين في الشارع". 

وأكد اهتمامه الكبير خلال الفترة المقبلة بتفعيل دور قطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الآداء بوزارة التنمية المحلية، مؤكداً  أنه تم تعيين قيادة جديدة للإشراف علي القطاع، قائلا: تم خلال الشهرين الماضيين القيام بحوالي ٤٠ تفتيش على المحافظات لمتابعة شكاوى المواطنين والنواب والرقابة والمتابعة وأعمال قوانين الدولة ومواجهة أي مخالفات . 

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى اهتمامه بالتدريب لرفع كفاءة الكوادر المحلية بالوزارة وجميع المحافظات بما يساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال الوحدات المحلية بمستوياتها المختلفة وكذا انتقاء العناصر الجيدة في مجال الادارة المحلية لإلقاء المحاضرات ونقل الخبرات بمركز التنمية المحلية بسقارة مع زيادة أعداد الدورات التدريبية وانتقاء الموضوعات التدريبية الهادفة التي تلبي مطالب المواطنين.

وأكد النائب أحمد السجيني، أن اللواء هشام آمنة، حقق العديد من النجاحات خلال توليه مسئولية محافظة  البحيرة.

هشام امنة لجنة الادارة المحلية وزير التنمية المحلية

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