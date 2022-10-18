وفد إماراتي: جهود الإمام الأكبر تعكس عالمية الأزهر ودوره في نشر الأخوة

استقبل فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء بمشيخة الأزهر، الدكتور عمر محمد الخطيب، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الإسلامية في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، والدكتور أحمد عبد العزيز الحداد، رئيس دائرة الإفتاء بدبي وعضو مجلس حكماء المسلمين.

وقد أعرب وفد الإمارات عن تقديره الكبير لجهود الأزهر الشريف وإمامه الأكبر في تبني قضايا الأمة العربية والإسلامية وعقد العديد من المؤتمرات العالمية التي حظيت بحضور وتمثيل متنوع من مختلف الديانات وقارات العالم، وهو ما يعكس عالمية الأزهر ورسالته وحرصه على ما يجمع الناس وينشر الأخوة الإنسانية.