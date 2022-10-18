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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تطبيق يو واتس آب يخدع المستخدمين.. ما القصة؟

واتساب
واتساب

بإضافةِ حرفين فقط قبل الاسم.. استطاع تطبيق يو واتس، “ yowhatsapp ” أن يخدعَ الكثير من المستخدمين حول العالم وأن يدفعَهُم لتحميل التطبيق بدلا من التطبيق الأصلي yowhatsapp.

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أخبار التكنولوجيا| تطبيقات تدمر بطارية موبايلك مهما كان غالي.. وميزة هائلة في واتساب تجعله أكثر خصوصية وأمانا

 

تقرير مصور لقناة "الغد"، أشار إلى أنه  تطبيقٌ  يحمِلُ برمجيةً خبيثةً تسمى  Triadaتعمل على فك تشفيرِ مجموعةٍ من البرامج الضارة، وتشغيلِها على أجهزة أندرويد لسرقة البيانات وتسجيل الضحايا في اشتراكاتٍ مميزة دون علمهم.

وتابع تقرير الغد، أن الأمر يبدو غريبا للغاية  لأنه تطبيقٌ موجود بالفعل على متجر جوجل ويَظهرُ في نتائج البحث, ما يعني أنه يمكن أن يخدع أي أحد، فكيف يمكن أن نتجنب هذا الفخ؟ وإذا وقعنا فيه كيف يمكن إصلاحُ أضرارِه.

 

كل فترة مجموعة جديدة من المزايا 

 

وأكمل التقرير، أن تطبيق واتساب WhatsApp، يقدم كل فترة مجموعة جديدة من المزايا التي تعمل على تحسين طريقة استخدامه، ومؤخرا طرح تطبيق المراسلة الأشهر العديد من الميزات الجديدة من بينها تفاعلات الرموز التعبيرية للرسائل ونقل الدردشات بين نظامي التشغيل أندرويد وiOS، بالإضافة إلى إمكانية كتم صوت مشاركين محددين في المكالمات الصوتية وغير ذلك الكثير.

 

التطبيق المستخدمين تشفير فك تشفير الرموز التعبيرية الدردشات نظامي التشغيل أندرويد تطبيق يو واتس

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