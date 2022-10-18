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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مطالب بسجن زعيمة متطرفة بإسبانيا.. ومرصد الأزهر يطالب بعقوبات مشددة

مرصد الأزهر
مرصد الأزهر

طالبت النيابة العامة الإسبانية بمعاقبة "ميليسا دومينجيث رويث"، زعيمة جمعية (Hogar Social Madrid) المتطرفة، بالسجن لمدة (3) سنوات بتهمة التحريض على كراهية المسلمين. وأكدت النيابة أنه نتيجة لإعادة نشر جمعية (HSM ) صورة قديمة لمجموعة من أنصارها أمام المركز الإسلامي M-30 عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت رسائل تبرر هذا الفعل بتعليقات معادية للإسلام والمسلمين. 


ولفتت النيابة إلى أن محتوى المنشور كان مهينًا وبه ازدراء للمسلمين، بالإضافة إلى أن تبرير هذا السلوك عبر وسائل التواصل الاجتماعي ولّد حالة من العداء الواضح والعنف ضد المسلمين بوجه عام، وفق ما نشرته جريدة "إل إسبانيول" الإسبانية.


جدير بالذكر أن الصورة التي أشارت إليها النيابة في بيان اتهامها لزعيمة الجمعية تعود لتاريخ 22 مارس 2016، حين أقدمت مجموعة من مؤيدي تلك الجمعية على وضع لافتة أعلى أحد الجسور في مدريد على بُعد أمتار قليلة من مسجد M-30 الشهير. 

وقد استخدم المشاركون حينها شعلات ضوئية "لإبراز" المظاهرة. وكان مكتوب على لافتاتهم شعار: "بروكسل اليوم ومدريد غدًا؟"، في إشارة إلى الهجوم الإرهابي الذي وقع آنذاك في العاصمة البلجيكية "بروكسل". ونتيجة لتلك الاحتجاجات، ظهرت رسائل "كيدية" ضد المسلمين على موقع جمعية (HSM ) على شبكات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى إرفاق صور للحدث تدعي أن مسجد M-30 يتم تمويله من قبل تنظيم داعش الإرهابي.


بدوره يدين مرصد الأزهر هذه الواقعة التي تؤجج مشاعر المسلمين وتدعو إلى العنف والكراهية ضدهم، ويأمل أن تُوقع عقوبات مشددة على المسؤولين عن تلك الأفعال العدائية والذين يتلاعبون بالأمن الاجتماعي واستقراره من خلال إثارة الكراهية والتحريض على العنف. كما يثمن المرصد إدانة النيابة الإسبانية لهذه الواقعة وحرصها على حفظ الحقوق وتطبيق القوانين لمنع انتشار الإسلاموفوبيا بكل صورها.

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