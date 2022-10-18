برلماني: نقترح إضافة الميكروباص والنقل إلى قانون سيارات المصريين بالخارج

كشف النائب سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، حقيقة إضافة الميكروباص والنقل إلى قانون سيارات المصريين بالخارج.

وقال سليمان وهدان، إن كل مواطن مصري خارج مصر لديه إقامة يحق له أن يستورد أى سيارة، مهما كان سعرها، وهذه السيارة يحق بيعها بعد ذلك.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن المذاع على قناة الحدث اليوم، تقديم الإعلامي سيد علي، أنه اقترح إضافة الميكروباص والنقل إلى قانون سيارات المصريين بالخارج، ولكن لم يتم الموافقة عليها.

ولفت إلى أن القانون خاص بالملاكي فقط، ولكن من الممكن أن يكون هناك مبادرة بـ إضافة الميكروباص والنقل إلى قانون سيارات المصريين بالخارج.

وتابع أن هذا القرار سيكون له تأثير إيجابي بشأن دخول الدولار فى مصر، وانه فى حالة وجود مشكلات سيتم حلها فى المستقبل.