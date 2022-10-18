طلب إحاطة بشأن معاناة المواطنين لتأخر ورق التصالح على المباني 3 سنوات

تقدم النائب علاء عصام، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، وموجه للواء هشام أمنه وزير التنمية المحلية، بشأن معاناة المواطنين في مختلف محافظات مصر بسبب تأخر رد اللجان المشكلة من المحافظين والتي تضم استشاريين هندسيين في مختلف المراكز والمدن ومهمتها فحص ورق التصالح على المباني ومعاينة هذه المباني والبت في قرار التصالح من عدمه.

ولفت نائب التنسيقية فى طلبة إلي تقدم عدد من المواطنين بشكاوى بسبب تأخر الرد عليهم لمدد تصل 3 أعوام، مضيفا "وعند التحدث مع الاستشاريين الهندسيين في هذا الشأن أكدوا أنهم لا يعملوا بسبب تأخر مكافاتهم لمدة تصل 6 أشهر وحسب القانون يأخذ الاستشاريين الهندسيين نسب من الأموال التي تحصل بعد الموافقة على التصالح.



واختتم عضو مجلس النواب، " ان هذه اللجان الاستشارية تشكل بقانون ورأيها محايد ولا يتدخل في عملها أي مسؤول حكومي و لا تقوم بعملها بشكل مستمر وتتعقد على فترات متباعدة بسبب ضعف الدخل وتأخر مكافاتهم.