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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

عفت نصار: حسام عبد المجيد يستحق تمثيل منتخب مصر

صدى البلد

يرى عفت نصار نجم الكرة المصرية السابق، أن فريق كرة  القدم بنادي الزمالك هو الأقرب للفوز على سموحة بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتابع عفت نصار في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "بوكس تو بوكس" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، على فضائية ETC،الزمالك عنده استقرار فني ولعب عدد من المباريات الإفريقية وهذا يمنحه بعض الجاهزية لكن مازال لم يصل إلى حالة قوية من الانسجام والتفاهم بين اللاعبين.

وأضاف عفت نصار، تعيير شكل المصري البورسعيدي أثر سلبيًا على الفريق أمام سيراميكا، وأفكار إيهاب جلال تحتاج لبعض الوقت حتي يتطور مستوى الفريق ويحقق نتائج إيجابية

وأكمل عفت نصار نجم الزمالك الأسبق، حسام عبد المجيد هو لاعب وسط مدافع مناسب جدًا لمنتخب مصر، ويمتلك كل المؤهلات للاعتماد عليه في الفترات المقبلة، خصوصًا بالثقة التي منحها له فيريرا، جعلته يتطور بشكل كبير.

توقعات عفت نصار لمباراة الزمالك وسموحة

وأتم عفت نصار، سموحة سيعاني من رحيل بعض اللاعبين في الموسم الماضي، لكن أعتقد أن الزمالك سيتفوق في مباراة اليوم.

عفت نصار الزمالك سموحة الدوري المصري محمد شبانة

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