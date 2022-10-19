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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحذير من قتال قريب في خيرسون.. وأوكرانيا تتجهز بخطة لإنهاء الوجود الروسي

جندي أوكراني
جندي أوكراني

قال كيريل ستريموسوف ، نائب مدير منطقة خيرسون الذي تم تنصيبه  من قبل روسيا ، في رسالة تليجرام نُشرت في وقت متأخر من يوم الثلاثاء ، "في المستقبل القريب جدًا ، ستبدأ معركة خيرسون"، وفق ماذكرت صحيفة الجارديان.


وأضاف ستريموسوف: "يُنصح السكان المدنيون بمغادرة منطقة الأعمال العدائية المقبلة ، إن أمكن ، حتى لا يعرضوا أنفسهم لمخاطر لا داعي لها".

أعلن القائد الجديد لجيش موسكو في أوكرانيا يوم الثلاثاء أنه تم "إعادة توطين" المدنيين من مدينة خيرسون الجنوبية التي تسيطر عليها روسيا ، واصفًا الوضع العسكري بأنه "متوتر".

وقال سيرجي سوروفكين في أول مقابلة تلفزيونية له منذ تعيينه في وقت سابق من هذا الشهر: "يحاول العدو باستمرار مهاجمة مواقع القوات الروسية" ، مضيفًا أن الوضع صعب بشكل خاص حول مدينة خيرسون الجنوبية .

قال حاكم لوجانسك الأوكراني - إحدى المناطق  التي تدعي روسيا أنها ضمتها - أن التقدم في "إزالة وجود روسيا" من المنطقة كان أبطأ من الزحف الأوكراني في خاركيف ، لأنه "كان في منطقتنا كل  الجنود الذين فروا من خاركيف أوبلاست ".

في رسالة على Telegram ، قال سيرهاي هايداي أيضًا إن القوات الأوكرانية التي تقاتل لاستعادة السيطرة على لوجانسك تواجه "حشودًا روسية جديدة ، وسجناء ، والكثير من المعدات والدفاع الجوي التي وصلت إلى منطقة لوجانسك".

وقال هايداي إن "القوات المسلحة الأوكرانية وضعت خطة واضحة لإنهاء الوجود الروسي وهي تتبعها بوضوح. عندما يدخل جيشنا المستوطنات المحررة سنعرض على السكان الإخلاء لفترة الشتاء ، وسنعمل أيضا على تزويد الناس بالتدفئة والمياه والاتصالات ".

 

 

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