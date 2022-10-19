25 هدفا في 21 مباراة.. التاريخ يرجح كفة الزمالك على سموحة

يستضيف الزمالك مساء اليوم الأربعاء نظيره سموحة، في المباراة التي تجمع بينهما على ستاد القاهرة الدولي، ضمن أولى جولات الموسم الجديد من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الزمالك المباراة تحت قيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق، بينما يدخل سموحة المباراة وهو بقيادة فنية جديدة، وذلك بعدما تولى طارق العشري تدريب الفريق قبل انطلاق الموسم الحالي.

ويتطلع الزمالك حامل لقب الدوري في آخر عامين، للحفاظ على لقبه للموسم الثالث على التوالي، في إنجاز جديد في تاريخ القلعة البيضاء.

ويفتقد الزمالك في مباراة اليوم، لكل من عبد الله جمعة ونبيل عماد دونجا وإبراهيما نداي للإصابة، بجانب مصطفى شلبي وعمرو السيسي وحسام أشرف وسيف جعفر ومحمد طارق ويوسف حسن لأسباب فنية.

تاريخ مواجهات الزمالك وسموحة

وتعد تلك المواجهة رقم 21 في تاريخ مواجهاتهما بالدوري، ونجح الزمالك في الفوز ب 10 مباريات، بينما فاز سموحة في 4 لقاءات، وحسم التعادل 6 مواجهات.

وأحرز الزمالك في شباك سموحة 25 هدفا خلال جميع المواجهات ببطولة الدوري، بينما تلقت شباكه 17 هدفا من لاعبي الموج الأزرق.

وكانت أولى المواجهات بينهما في موسم 2010/2011، الذي صعد فيه سموحة إلى الدوري الممتاز، وفاز الزمالك في تلك المباراة (3-1).

وجاءت الأهداف في ذلك الوقت، عن طريق هاني سعيد، حسين ياسر المحمدي ومحمود فتح الله للزمالك، بينما جاء هدف سموحة عن طريق أحمد بلال.

وكانت المواجهة الأخيرة بينهما في الدور الثاني من الموسم الماضي، وفاز الفريق الأبيض بهدفين دون مقابل، عن طريق أحمد زيزو، والتونسي سيف الدين الجزيري.

ويتصدر حسام حسن مهاجم سموحة السابق والأهلي الحالي، قائمة هدافي المواجهة في الدوري برصيد 3 أهداف.

بينما يتساوى عدة لاعبين برصيد هدفين مثل المغربي أشرف بن شرقي، باسم مرسي، أحمد حسن مكي، حسين ياسر المحمدي، وزيزو.