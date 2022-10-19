علي الحجار يكشف كواليس علاقته ببلاغ حمدى وسيد حجاب

يحل نجم الغناء المصري علي الحجار ضيفا على برنامج It's Show time على قناة cbc، يوم السبت المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساء.

يتحدث "الحجار" في لقاء خاص وممتد مع الإعلامية سمر نعيم، عن أهم محطات مشواره الفني والتي بدأها بعلاقته بالملحن بليغ حمدي، وعن سر تميزه في أغنيات تترات المسلسلات.

كما يكشف كواليس تتر مسلسل "جزيرة غمام" الذي لاقى استحسانا كبيرا من الجمهور والنقاد في موسم رمضان الماضي.



أيضًا يتناول الحديث علاقته الفنية التاريخية بالشاعر سيد حجاب والموسيقار عمار الشريعي.

كما يتوقف اللقاء عند أهم الألبومات الغنائية في تاريخ علي الحجار، وما وراء تلك الألبومات.

يذكر أن It’s Show time برنامج فني متخصص يركز على صناعة الترفيه بمختلف صورها وأشكالها، وكل ما يحيط بها من أمور تجذب الجمهور وتدفعه لمتابعة كل أشكال الفنون.

كما يرصد الجديد في السينما والتليفزيون والمسرح والموسيقى، بالإضافة إلى تسليط الضوء على عالم الموضة ومواقع التواصل الاجتماعي.

يعرض برنامج Its Show Time أيام الخميس والجمعة على قناة cbc في تمام الساعة السادسة مساء، والسبت الساعة العاشرة مساء.