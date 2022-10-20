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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

مقدار زكاة المال المدخر في المنزل .. علي جمعة يوضح الفرق

صدى البلد

ما مقدار زكاة المال على المال الغير مستثمر “المدخر بالمنزل” .. سؤال ورد الى الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف ، والمفتي السابق عبر صفحته الرسمية  ، وأفاد المفتي السابق بقوله : طالما كان المبلغ بالغ للنصاب  غير مستثمرة ومدخرة في المنزل فتخرج عليها ربع العشر أي 2.5% .

وأضاف جمعة في فيديو مسجل له ردا على السؤال قائلا: النبي صلى الله عليه وسلم ، قال: " لا تجعلوا أموالكم تأكلها الزكاة أي أنك لو تركتها بالمنزل وكل عام أخرجت الزكاة سيتناقص المبلغ حتى يتلاشى تماما . 

 

وأوضح المفتي السابق أما زكاة الودائع البنكية فتخرج 10 % من أصل المبلغ لأن البنك يستثمر هذه المبالغ وتدر دخلا ، عكس المبالغ المالية الموضوعة في المنزل ولا تستثمر. 

كيفية الزكاة عن المال بـ دفتر التوفير .. الإفتاء توضح

حكم إخراج الزكاة على المال المدخر لشراء شقة

هل يجوز إخراج الزكاة على دفعات 

 

قال الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الافتاء إن حكم إخراج الزكاة على دفعات يجوز في  حالة إخراج الزكاة مقدما مثلا اذا كان ميعاد دفع الزكاة في رمضان فيجوز اخراجها على دفعات قبل هذا الشهر ولكن لا يجوز بعده .
 

وأوضح خلال رده على سؤال "ما حكم إخراج الزكاة على دفعات  وهل يجوز دفعها من مال غير المال الذي تدفع له الزكاة ؟"  من خلال موقع اليوتيوب انه يجوز ان يدفع الانسان الزكاة من مال اخر غير الذي بلغ نصاب الزكاة لان المال في الاسلام لا يتعين بالتعين والمطلوب من الانسان بالنسبة للزكاة أن يقدر النسبة الواجبة عليه ويخرجها للفقراء والمساكين في موعدها ويخرجها من اي نوع مال يملكه سواء كان مال الزكاة او هدية او غيره .  

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