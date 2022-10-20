عبد الملك: الونش قد يغيب عن السوبر.. وسيراميكا الأفضل في الجولة الأولى..فيديو



يرى سيد معوض نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، أن سامسون أكينولا مهاجم الزمالك الجديد، بدايته جيدة في الدوري، بعد تسجيله هدف أمام سموحة.

وتابع سيد معوض في تصريحات تليفزيونية لبرنامج بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC،سامسون أكينولا بدأ بداية جيدة، ونحتاج للوقت لرؤيته والحكم عليه.



وأضاف معوض،اللقطة المضيئة للزمالك أمام سموحة، أنه انتصر بأداء ليس الأفضل، وكان من الممكن أن ينتهي المباراة بنتيجة التعادل، زكريا الوردي خامة جيدة لكن قدم أداء سيء في المباراة الأولى، ثم ظهر بأداء رائع في المباراة الثانية، وفي الثالثة انطفى مرة آخرى، بعض الصفقات تحتاج إلى الوقت للانسجام مع الفريق.



وأكمل نجم الأهلي الأسبق،بيراميدز أهدر البطولة في العام الماضي وعلامة استفهام على التعادل مع إنبي في بداية الدوري رغم جاهزيته ولعبه مباريات في الكونفدرالية.

أحمد سامي أفضل مدرب..



وأتم،أحمد سامي منذ 3 سنوات وهو أفضل مدرب في الدوري، وقادر على تطوير اللاعبين وتقديمهم للمنتخبات، وأدائه مع الفرق التي يدربها ملحوظ وله بصماته.