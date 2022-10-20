الولايات المتحدة.. اعتقال شخص في محيط الكونجرس يحمل مسدسين وبندقية

اعتقلت الشرطة الأمريكية، رجلا في محيط مبنى الكونجرس، بحوزته أسلحة (مسدسان وبندقية) في شاحنة، كان يقودها في واشنطن العاصمة.

وقالت الشرطة، إن رجلا من جورجيا يبلغ من العمر 80 عاما، كان متوقفا بشكل غير قانوني في أرض مبنى الكابيتول في واشنطن، قائلا إنه يريد تسليم وثائق إلى المحكمة العليا، وقد تم اعتقاله بعد العثور على ثلاثة أسلحة في شاحنته.

وقالت شرطة الكونجرس في بيان، إن توني باين من مدينة تانيل هيل بولاية جورجيا، اعتقل بتهمة واحدة هي إحضار أسلحة إلى الكابيتول.

واعتقلت الشرطة اثنين من الركاب في الشاحنة لكن لم يتم احتجازهما.

ورصد ضباط شرطة الكونجرس الشاحنة البيضاء متوقفة بشكل غير قانوني بالقرب من مبنى المحكمة العليا الأمريكية في حوالي الساعة 3:45 مساء بالتوقيت المحلي، وعندما اقتربوا قال الركاب الثلاثة إنهم جاؤوا لتسليم المستندات إلى المحكمة.

وقالت الشرطة إن باين أخبر الضباط أنه كان بحوزته أسلحة في الشاحنة، وأدى البحث إلى العثور على مسدسين وبندقية وأنبوب وعلب ذخيرة، مشيرة إلى أن عشرات الأشخاص يعتقلون كل عام لإحضار أسلحة إلى أراضي الكونجرس.