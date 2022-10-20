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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قائد القوات البحرية: لدينا إمكانيات متطورة لحماية الثروات البحرية المصرية

الفريق أشرف عطوة
الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية

قال الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية، أن القوات البحرية تحتفل اليوم بعيدها الخامس والخمسون ، هذا اليوم المجيد فى تاريخ القوات البحرية المصرية ، بل وفى تاريخ مصر الحديث ، عندما نجح أبطال البحرية المصرية فى تدمير وحدة بحرية معادية أخترقت مياهنا الإقليمية، وذلك في اليوم الحادي والعشرين من شهر أكتوبر عام 1967.

وأكد الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية، أن ما تحقق من تدمير المدمرة الإسرائيلية إيلات، كان أكبر برهان على قوة وعزيمة رجال قواتنا البحرية ومقدمة للإنتصار العظيم الذى تحقق فى السادس من أكتوبر 1973 ، ولأنه كان يوماً مجيداً فقد إتخذناه عيداً لقواتنا البحرية العريقة.

عيد القوات البحرية

جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفي للفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية ، بمناسبة الإحتفال بالعيد الخامس والخمسون للقوات البحرية.

الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية

وشدد الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية على أن المجد الذى تحقق فى يوم 21 أكتوبر عام 1967، لا يختزل فى تدمير وحدة بحرية معادية أخترقت مياهنا الإقليمية، وإنما المجد كان فى إستعادة الثقة والكرامة، حيث أعلن رجال البحرية المصرية أن مصر لازالت حية ونابضة بدماء أبنائها ، وأن هذا الشعب يرفض أى واقع يفرض عليه ، وأنه قادر على تغير هذا الواقع.

وأشار الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية ، أن احتفال القوات البحرية يأتي تزامناً مع أعياد نصر أكتوبر المجيد الذى أعاد لمصر أرضها وكرامتها بتوفيق الله عز وجل وبقوة وعزيمة الرجال.

القوات البحرية المصرية

ووجه الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية الشكر للقيادة السياسية التى أولت إهتماماً كبيراً لبناء قوة بحرية متطورة، فى قلب منطقة تنوء بعواصف، إقتلعت شعوباً من جذورها، فى ظل ظروف إقتصادية دقيقة وبرنامج إصلاح إقتصادى قوى.

كما وجه قائد القوات البحرية الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة، على دعمها الغير محدود والمتابعة المستمرة وتذليل جميع الصعاب، فى سبيل وصول القوات البحرية إلى القدرة على تحقيق مهامها وتنفيذ خططها فى مجال التدريب والتسليح ، وضمان إستمرار إمتلاك القدرة على الردع وتنفيذ المهام.

القوات البحرية المصرية
القوات البحرية المصرية
القوات البحرية المصرية
القوات البحرية المصرية

 

 

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