بايدن يشارك في حملة إنتخابية في بنسلفانيا دعما لمرشح ديموقراطي بمجلس الشيوخ

يشارك الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، في حملة انتخابية في ولاية بنسلفانيا لدعم المرشح الديمقراطي جون فيترمان، بينما يخوض الديمقراطيون والجمهوريون معركة شرسة للفوز بمقعد في مجلس الشيوخ يمكن أن يؤثر على الأغلبية فيه.

ويتوجه بايدن إلى بيتسبرغ وفيلادلفيا للترويج لخطته للاستثمار في البنية التحتية إلى جانب فيترمان الذي يعد من أهم الشخصيات الديمقراطية ويأمل في الانضمام إلى مجلس الشيوخ في انتخابات نوفمبر.

ويخوض فيترمان سباقاً محتدماً في مواجهة، الجمهوري محمد أوز، ما يقوض آمال الديمقراطيين في الحفاظ على سيطرتهم على الكونجرس.

وتقلص تقدّم جون فيترمان المريح من 11 نقطة في منتصف سبتمبر إلى نحو خمس نقاط في استطلاعات الرأي الأخيرة.

ويرى المحللون أن بنسلفانيا من بين بعض الولايات الرئيسية التي يحتاج الديمقراطيون إلى الفوز فيها في الثامن من نوفمبر ليحافظوا على سيطرتهم في مجلس الشيوخ. وتبدو المعركة الانتخابية في مجلس النواب أصعب.

وكان تأثير محاولات بايدن لمساعدة حزبه محدوداً حتى الآن، فتراجع شعبيته جعل مهمته أصعب، ووعد الرئيس في خطاباته الأخيرة بحماية الحق في الإجهاض وأظهر استعداده لمعالجة ارتفاع أسعار البنزين. لكن يبدو أن الأميركيين يميلون إلى خطاب الجمهوريين قبل ثلاثة أسابيع من الانتخابات.

وأكد 26% من الأميركيين أن الاقتصاد يشكل مصدر قلقهم الرئيسي، في حين تحدث 18% عن التضخم، وفق استطلاع حديث أجراه معهد «سيينا» مع صحيفة «نيويورك تايمز». ولن يتمكن الرئيس من حلّ المشكلة بسرعة. ولا تبدو الأمور بسيطة حتى في شأن المواضيع التي يشعر فيها بالثقة.