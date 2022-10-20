إنبي: كنا نطمع في الفوز ضد بيراميدز ورحيل إيبوكا إنجاز

أكد محمد إسماعيل مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، أن فريقه كان يطمع في الفوز ضد بيراميدز بالدوري العام.

وتابع مدير الكرة بنادي إنبي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "ديربي مع أمير هشام" على إذاعة القاهرة الكبرى 102.2 FM: "دخلنا اللقاء بدوافع الفوز وحصد الثلاث نقاط، وكلامي ليس بسبب التعادل ولكن هذا ما خططنا له قبل المباراة".

وأضاف إسماعيل: "بيراميدز من أعلى الفرق مكتملة في الدوري، ولكن حضرنا للقاء بشكل جيد وفي كل الأحوال النقطة أفضل من الخسارة".

وأشار مدير الكرة، أن نادي إنبي من أفضل الأندية التي تنتقي اللاعبين، وأجرينا 18 صفقة معظمهم من الدرجة الثانية، وسيكونوا من أفضل اللاعبين في هذا الموسم وسيكون عليهم خناقة بنهاية الموسم.

واستطرد إسماعيل: "لا يوجد فريق في الدوري لا يملك لاعب من إنبي، ورحيل مصطفى شلبي ومحمود جاد وجون إيبوكا مؤثر بالطبع، ولكن كان كل هذا مخطط له وكنا نعمل على إيجاد البدائل".

وأكمل: "إيبوكا رحيله يُعد إنجاز لإنبي بسبب أن عقده كان ينتهي ومحمود جاد كان متأثر بفشل انتقاله إلى ويجان الإنجليزي، ومصطفى شلبي حاولنا الاحتفاظ به ولكن رغبته كانت الرحيل".

وأردف عن علي فوزي: "حتى آخر اللحظات كان قريب من الرحيل إلى المصري البورسعيدي، ولكن اللاعب لم يتأثر ولم يغيب عن أي تدريب وشارك أمام بيراميدز وقدم مستوى مميز".

واختتم: "أحمد كشري وجوده على رأس الجهاز الفني يمنح دفعة قوية للفريق، ونهدف للتواجد في المركز الخامس او السادس".