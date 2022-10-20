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رئيس التحرير
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ديني

انطلاق مؤتمر جامعة الأزهر حول المستجدات الحديثة في العلوم الصيدلية.. السبت 

الدكتور سلامة داود
الدكتور سلامة داود

تنطلق السبت القادم فعاليات المؤتمر الدولي السابع لكلية الصيدلة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، وبالتعاون مع كلية الصيدلة بنين جامعة الأزهر بأسيوط، وبرعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والذي يقام تحت عنوان "المستجدات الحديثة في العلوم الصيدلية" على مدار يومي السبت والأحد  22  و 23 أكتوبر الجاري 2022 م.

المستجدات الحديثة في العلوم الصيدلية

وصرح الدكتور لطفي دياب عميد الكلية ورئيس المؤتمر، بأن المحاور الرئيسية للمؤتمر تدور حول الكيمياء الخضراء وتغير المناخ، والجديد  فى علوم الخلايا الجزعية والبيولوجيا الجزيئية والصيدلة الإكلينيكية.

كما تتناول محاور المؤتمر:

-التقنيات الحديثة  فى تطوير اللقاحات:
-التميز العلمى في البحوث الصيدلية
-الاساليب الجديدة في تصميم وابتكار الأدوية. 
-المنظور الحالي والمستقبلي لطب الأعشاب والعلاج بالنباتات، والتقنيات  الحديثة في الصناعات الدوائية.

وقال الدكتور عبد الناصر المغازي وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، ونائب رئيس المؤتمر، إن المؤتمر يتضمن سبع جلسات علمية، و2 ورشة عمل  ويشارك به العديد من الأساتذة والخبراء بكليات الصيدلة بجامعة الأزهر والجامعات المصرية. 

جدير بالذكر أن كلية الصيدلة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة كانت في طليعة الكليات التي حصلت على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء، وكانت سباقة أيضا في البدء في برنامج الفارما دى كلينكل 2020-2021. 
البدء فى برنامج الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة 2022-2023، وحصلت مجلة الكلية على تصنيف للمجلات من المجلس الاعلى للمجلات للعام الثانى على التوالى، بجانب ذلك حصلت الكلية على المركز الثانى من بين كليات الصيدلة بالجامعات المصرية والرابع عربيا، و 201 عالميا، إضافة إلى ذلك تميزت الكلية لظهور اكثر من 20 من اعضاء هيئة التدريس بالكلية فى قائمة أفضل علماء العالم.

الأزهر جامعة الأزهر كلية الصيدلة المؤتمر الدولي السابع الدكتور سلامة داود علوم الخلايا الجزعية تغير المناخ كلية الصيدلة بنين ضمان جودة التعليم المستجدات الحديثة في العلوم الصيدلية

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