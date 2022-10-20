المايسترو أحمد عاطف: نجهز لحفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية منذ 4 شهور

تحدث المايسترو أحمد عاطف، قائد فرقة حفل افتتاح الموسيقية بمهرجان الموسيقى العربية، عن مشاركته في المهرجان.

وقال المايسترو أحمد عاطف، قائد فرقة حفل افتتاح الموسيقية بمهرجان الموسيقى العربية، خلال لقائه عبر فضائية "الحياة"،: "حفل الافتتاح سيشهد تقديم موسيقى مجمعة من مؤلفات الموسيقار الراحل على إسماعيل، لأنه أحد أعظم القامات الموسيقية في تاريخنا المعاصر".

وأضاف: "الراحل على إسماعيل كان مدرسة خاصة ومتفردة جدا، ورؤيته للموسيقى والألحان دائما كانت مختلفة، وكان متفرد ومختلف"، موضحا: "اهتمينا في الحفل تقديم مؤلفات مختلفة لعلي إسماعيل".





واسترسل: "اوركسترا حفل الافتتاح يضم 65 شخصا غير المشاركين في الكورال وفريق الباليه والاستعراضات، لافتا: "نجهز لحفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية منذ 3 أو 4 شهور"، موضحا: "سنقدم في الحفل موسيقى الايدي الناعمة، وغرام في الكرنك، ورقصة اسوان، والاقصر بلدنا، وأم البطل".