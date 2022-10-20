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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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المايسترو أحمد عاطف: نجهز لحفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية منذ 4 شهور

المايسترو أحمد عاطف
المايسترو أحمد عاطف

تحدث المايسترو أحمد عاطف، قائد فرقة حفل افتتاح الموسيقية بمهرجان الموسيقى العربية، عن مشاركته في المهرجان.

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احتفاء بمئوية على إسماعيل بإفتتاح مهرجان الموسيقى بمختارات من أعماله

وقال المايسترو أحمد عاطف، قائد فرقة حفل افتتاح الموسيقية بمهرجان الموسيقى العربية، خلال لقائه عبر فضائية "الحياة"،: "حفل الافتتاح سيشهد تقديم موسيقى مجمعة من مؤلفات الموسيقار الراحل على إسماعيل، لأنه أحد أعظم القامات الموسيقية في تاريخنا المعاصر".

 

وأضاف: "الراحل على إسماعيل كان مدرسة خاصة ومتفردة جدا، ورؤيته للموسيقى والألحان دائما كانت مختلفة، وكان متفرد ومختلف"، موضحا: "اهتمينا في الحفل تقديم مؤلفات مختلفة لعلي إسماعيل".



واسترسل: "اوركسترا حفل الافتتاح يضم 65 شخصا غير المشاركين في الكورال وفريق الباليه والاستعراضات، لافتا: "نجهز لحفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية منذ 3 أو 4 شهور"، موضحا: "سنقدم في الحفل موسيقى الايدي الناعمة، وغرام في الكرنك، ورقصة اسوان، والاقصر بلدنا، وأم البطل".

مهرجان الموسيقى العربية الموسيقى العربية الإفتتاح المايسترو أحمد عاطف على إسماعيل

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