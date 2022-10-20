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آخر كلمات قاتل فتاة بورسعيد قبل الجريمة.. النيابة تعلن التفاصيل.. فيديو

مذيعة صدى البلد شروق
مذيعة صدى البلد شروق عادل

قدمت مذيعة صدى البلد شروق عادل تغطية عن إصدار النائب العام حكمه على قاتل خطيبته الفتاة الشهيرة بفتاة بور سعيد، حيث أمر النائب العام اليوم الخميس الموافق العشرين من شهر أكتوبر الجاري، وبعد مرور اثنتين وسبعين ساعة من حدوث الواقعة، بإحالة المتهم بقتل المجني عليها خلود السيد ببورسعيد إلى محكمة الجنايات؛ لمعاقبته عن اتهامه بقتلها عمدًا مع سبق الإصرار، إثر خلافات بينهما، لغيرته المفرطة عليها، وتحكمه في تعاملاتها، ودوام سوء ظنه فيها. 

وأكدت النيابة أن هذه المعاملة اضطرت المجني عليها لقطع علاقتهما وإنهاء خطبتهما، ولذلك عزم المتهم على قتلها، حيث تسلل من شرفة مسكنها وقتلها خنقًا، واستندت النيابة العامة في حكمها على عدد من الدلائل أهمها اعتراف المتهم بالجريمة في التحقيقات، كما أجرى المتهم محاكاة لكيفية ارتكاب الجريمة بمسرح الواقعة. 

فضلًا عن شهادة ثمانية عشر شاهدًا من بينهم ضابط المباحث مجري التحريات، وآخرون ممن تربطهم علاقة بالمجني عليها، وجميعهم أكدوا تلقيَها تهديداتٍ من المتهم بالقتل من قبَلُ.. ولمتابعة المزيد من التفاصيل شاهد الفيديو التالي.. 

شروق عادل صدى البلد فتاة بور سعيد خلود السيد النائب العام

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