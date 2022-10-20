عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المنتخب الأوليمبي يخوض مرانه الختامى قبل السفر لإيسواتينى.. صور

المنتخب الأولمبي
المنتخب الأولمبي

خاض المنتخب الأوليمبي مرانه الأخير في القاهرة اليوم الخميس، قبل السفر بعد قليل لمواجهة إيسواتيني في المباراة المقرر لها الأحد المقبل فى الجولة الثانية للتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى أولمبياد "باريس 2024".
 

txt

لمسة يد.. خبير تحكيمي: سموحة يستحق ركلة جزاء أمام الزمالك.. فيديو

وتدرب المنتخب أمس على النجيل الصناعي خلال المعسكر في القاهرة، وتم فتح التدريب  في تمام الثالثة عصرا لوسائل الإعلام لمدة 15 دقيقة.

ومن جانبه، عقد محمد بركات عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على المنتخب اجتماعا مع أفراد البعثة والجهاز الفني بقيادة ميكالي، ووجه رسالة قائلا: "هدفنا بذل قصارى جهدنا من أجل حسم التأهل من إيسواتيني، وهذا ليس تقليلا من قيمة المنافس الذى يمتلك نفس الطموح والرغبة ولكن ثقة منا فى إمكانياتهم ولأنكم منتخب مصر باسمه وقيمته ومكانته، نحن نحترم إيسواتيني لكننا نسعي الحسم وقد قدم مجلس إدارة اتحاد الكرة كل شئ من أجل تهيئة الأجواء للمنتخب فى هذه الرحلة.

كما شدد روجيريو ميكالي المدير الفني للمنتخب، على أن المباراة لن تكون سهلة وطالب اللاعبين بالتركيز الشديد من أجل الحفاظ على أحلامهم في البقاء والاستمرار في الدفاع عنها حتى الوصول إلى أبعد نقطة

eb261d95-2119-4c5f-b792-3e5d237bc334
eb261d95-2119-4c5f-b792-3e5d237bc334
d143e801-22da-4d19-82bc-a962b0ba2fcb
d143e801-22da-4d19-82bc-a962b0ba2fcb
bfed1be5-d32c-4cd7-ac34-acc6aafe99cb
bfed1be5-d32c-4cd7-ac34-acc6aafe99cb
b3a8fb30-4969-4e25-9d0e-df7d8a0b1419
b3a8fb30-4969-4e25-9d0e-df7d8a0b1419
837bbdbf-b450-4a0e-965d-5d13c9e5c162
837bbdbf-b450-4a0e-965d-5d13c9e5c162
5b66d98a-e3ca-424c-ae32-c64cd0cbe91a
5b66d98a-e3ca-424c-ae32-c64cd0cbe91a
المنتخب الأولمبي إيسواتيني أولمبياد باريس 2024 بركات روجيريو ميكالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد : سحب رعدية تغطي هذه المحافظات وسيول خلال ساعات | حالة الطقس

قرار جديد من كولر.. شوبير يكشف مفاجأة في تدريبات الأهلي اليوم

تسجيل صوتي يكشف آخر كلمات قاتل فتاة بورسعيد قبل الجريمة.. النيابة تعلن التفاصيل

أحمد حسن يكشف مدة إيقاف نجم الأهلي ..تفاصيل

مفاجأة كولر للزمالك في السوبر.. هذه الورقة قد تقلب الموازين

الحق اشتري.. الذهب في ارتفاع وسعر عيار 21 مفاجأة

طلب رسمي باستبعاد إيران .. ما فرص تواجد منتخب مصر في مونديال قطر؟

ظهور نادر لـ محمد صلاح وشقيقته في شوارع إنجلترا... شاهد

ترشيحاتنا

جبت 64% بالثانوية العامة.. صانع محتوى: سقطت في كلية التجارة فدخلت معهد التمثيل

السوبر المصري.. محمد شوقي رئيسًا لبعثة فريق الكرة بالأهلى في الإمارات

ضياء رشوان: دور المصريين واجب في اتحاد الصحفيين العرب..فيديو

لعبة كتم الأنفاس بين الطلاب|خطر حقيقي يهدد أبناءنا أم "آفورة" سوشيال ميديا

احذر.. السجن 7 سنوات عقوبة غسل الأموال طبقا للقانون

أحدث أسعار نيسان صني 2023 بمبادرة الإحلال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عادات خاطئة تزيد فرص الإصابة بدوالى الساقين.. النوم على ظهرك أبرزها

رغم حل مشكلة العلف| صدمة المواطنين في أسعار البيض.. كم سعره الآن؟

كنز لن تتوقعه.. تناول هذا الخضار يحميك من السرطان

بلوك جريء.. هنا الزاهد تثير الجدل بظهورها الأخير| شاهد

فيديو

آخر كلمات قاتل فتاة بورسعيد قبل الجريمة.. النيابة تعلن التفاصيل.. فيديو

الفيضانات تضرب جزيرة أبو داود في المنوفية .. والمحافظة تنشئ معسكرات إيواء للمواطنين "فيديوجراف"

أقصر فترة حكم.. كيف دمرت ليز تراس الاقتصاد البريطاني في 6 أسابيع /فيديو جراف

مشهد محمد رمضان يتكرر في جريمة الصف.. 5 متهمين يصورون طفلا بقميص نوم "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

قمة المناخ في ضيافة مصر

محمود خليل

التراجع للأمام !

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ