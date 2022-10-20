المنتخب الأوليمبي يخوض مرانه الختامى قبل السفر لإيسواتينى.. صور

خاض المنتخب الأوليمبي مرانه الأخير في القاهرة اليوم الخميس، قبل السفر بعد قليل لمواجهة إيسواتيني في المباراة المقرر لها الأحد المقبل فى الجولة الثانية للتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى أولمبياد "باريس 2024".



وتدرب المنتخب أمس على النجيل الصناعي خلال المعسكر في القاهرة، وتم فتح التدريب في تمام الثالثة عصرا لوسائل الإعلام لمدة 15 دقيقة.



ومن جانبه، عقد محمد بركات عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على المنتخب اجتماعا مع أفراد البعثة والجهاز الفني بقيادة ميكالي، ووجه رسالة قائلا: "هدفنا بذل قصارى جهدنا من أجل حسم التأهل من إيسواتيني، وهذا ليس تقليلا من قيمة المنافس الذى يمتلك نفس الطموح والرغبة ولكن ثقة منا فى إمكانياتهم ولأنكم منتخب مصر باسمه وقيمته ومكانته، نحن نحترم إيسواتيني لكننا نسعي الحسم وقد قدم مجلس إدارة اتحاد الكرة كل شئ من أجل تهيئة الأجواء للمنتخب فى هذه الرحلة.



كما شدد روجيريو ميكالي المدير الفني للمنتخب، على أن المباراة لن تكون سهلة وطالب اللاعبين بالتركيز الشديد من أجل الحفاظ على أحلامهم في البقاء والاستمرار في الدفاع عنها حتى الوصول إلى أبعد نقطة

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