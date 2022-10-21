أمطار على دهب ونويبع وبرق ورعد في شرم الشيخ

تعرضت معظم مدن جنوب سيناء اليوم لسقوط أمطار خفيفة في طور سيناء العاصمة ودهب ونويبع وسانت كاترين وبدأت السحب والغيوم في أماكن متفرقة كثيفة وتزيد التوقعات بسقوط سيول خفيفة .



بينما شهدت مدينة شرم الشيخ ودهب ليلا برق ورعد في معظم أنحاء المدينتين وسط توقعات باستمرار سقوط الامطار .

وكان اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، قد أعلن رفع درجة الاستعداد القصوى لمجابهة السيول خلال فصل الشتاء وأمر المحافظ جميع المدن بتطهير مجاري السيول وإزالة أية عوائق وتجهيز المعدات الثقيلة تحسبا لأي سيول الأشهر القادمة.

جاء ذلك خلال ترأس اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اليوم الاثنين فاعليات المجلس التنفيذي للمحافظة رقم 8 لعام 2022 بحضور الدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ واللواء احمد الاسكندراني السكرتير العام للمحافظة و عدد من المستشاري والمعاونين ورؤساء المدن ومديري ادارات الديوان العام ومديري المديريات بجنوب سيناء.



ووجه المحافظ بالتعليمات الخاصة بحزمه تعليمات تنظيمية بشأن رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة مدن المحافظة استعدادا لموسم السيول واتخاذ كافه اجراءات الحيطة والحذر تجاه التغييرات المناخية المحتملة في هذه الفترة من العام من تعرض المحافظة إلى سقوط إمطار قد تؤدى إلى حدوث سيول بالاضافه إلى تنفيذ خطه المحافظة في حصاد مياه السيول واستغلالها في التنمية والتقليل بقدر الإمكان من آثار هذا السيول على المرافق العامة والبنية التحتية للمحافظة.



وأمر المحافظ بتحديد الواجبات والمهام للمديريات ورؤساء المدن والتي شملت تنفيذ خطة متابعة لتطهير المخرات حتى لا يكون هناك عائق وقت حدوث السيول، ربط غرفة عمليات وإدارة الأزمات بكل مدينة مرتبطة بحواسب آلية وأجهزة اتصال حديثه مع غرفة عمليات المحافظة على مدار 24 ساعة لمتابعه الموقف بجميع مدن المحافظة، بالإضافة لمراجعة إدارات الأزمات بالمدن وطرح جميع الخطط والسيناريوهات الخاصة بالأزمات التي قد تتعرض لها مدن المحافظة والتنسيق مع المشايخ والعواقل لخبرتهم ودرايتهم بطبيعة المنطقة والإبلاغ الفوري عن أي بوادر للسيول واتجاهاتها وكميات المطر ومتابعه رفع كفاءة جميع المعدات الثقيلة وتمركزها حول المناطق الأكثر عرضه للسيول.



كما وجه المحافظ برفع كفاءة جميع مهمات الإغاثة وتدعيم معسكري إغاثة بخليجي السويس والعقبة وتوفير كافه المهمات اللازمة لذلك والتنسيق والتأكيد مع الهلال الأحمر بجنوب سيناء في هذا الشأن إضافة لمركز الإغاثة التابع لمديرية التضامن الإجتماعى، علاوة علي التنسيق مع الجمعيات الأهلية وباقي منظمات المجتمع المدني للإستفادة من الإمكانيات المتاحة لهم في حالة حدوث السيول طبقا لخطه التعبئة .



و شدد المحافظ على التنسيق على مستوى المدن والمحافظة مع جميع المقاولين والشركات العاملة بنطاق المحافظة والمدن لوضع معدات الشركات جميعها تحت تصرف المدن والمحافظة لمجابهة أي موقف سيول، واعداد محاضر تنسيق وتنظيم تعاون مع مطار طور سيناء ومطار شرم الشيخ الدولي ومطار طابا وكافه الأهداف الحيوية ذات الأهمية الإستراتيجية بالمدن والمحافظة ، كما شملت توجيهات المحافظ باقي القطاعات، ومنها قطاع الكهرباء والعمل نحو تأمين وحماية المنشآت الكهربائية من أي مخاطر قد تتعرض لها بسبب السيول، ومديرية الصحه والعمل على تجهيز وتامين سبل ووسائل الاتصال بين مراكز ونقاط الإسعاف في موقع الحدث ومراكز ونقاط الإسعاف الأخرى المجاورة وغرفه العمليات بوزارة الصحة (خاصة وسائل الاتصال اللاسلكي ) للعمل على تحديد الاحتياجات اللازمة من خلال موقع إدارة موحدة للتوجيه والسيطرة .

وقطاع المياه والصرف الصحي بتخصيص فرق عمل سريعة للتدخل في حالة حدوث سيول بجميع مناطق القطا، ومديرية التضامن الاجتماعي استكمال إنشاء مراكز الإغاثة على مستوى المدن بالمعدات والمهمات والأدوات الكافية لمجابهة الأزمات

FB_IMG_1666292057000

FB_IMG_1666271388592

FB_IMG_1666284042606

FB_IMG_1666266465081~2