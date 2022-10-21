الإحساس بالشر.. أحمد الأحمد عن دوره في مسلسل "العائدون": له ثقل.. فيديو

استضاف برنامج "مساء دي إم سي"، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، الفنان السوري أحمد الأحمد.

وتحدث الفنان السوري أحمد الأحمد، عن دوره في مسلسل "العائدون"، قائلا إن دوره كان له وزن وثقل وأول دور يؤديه بهذا الثقل.

وأضاف : "هناك أعمال كثيرة شاركت فيها أهلتني للعمل في مصر أو في غير مصر"، موضحا: "مجمل أعمال الفنان هي التي تأهله للعمل بأماكن آخرى".



وأشار: "بدايات مسلسل العائدون كانت مبشرة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بتقدر الفن، والنجوم اللي كانوا موجودين في العمل تقول أن العمل رايح باتجاه النجاح"، مؤكدا: "العائدون عمل نجاح كلي ومش هتنجح شخصيتي إلا إذا كانت المنظومة متكاملة والشخصية مكتوبة على الورق بشكل كويس ومخرج مميز".

ونفى الفنان السوري أحمد الأحمد خوفه أو تردده من تقديم شخصية "سياف" لأنها من قيادات داعش، قائلا: "إذا كنت صادق لا تخشى شيء، والخوف لم يكن من النتيجة بل كان من الإحساس بالشر".