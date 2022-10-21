عادل إمام عاتبني| فاروق جويدة يتحدث عن خلافه مع الزعيم

أكد الشاعر والكاتب فاروق جويدة، أنه عندما يرى الزعيم الكبير الفنان عادل إمام يتذكر موقف ما كان قد أغضب الزعيم، قائلا:" بحب عادل إمام، وفى مرة كتبت مقال عن الفنان الراحل محمود ياسين، وذلك بسبب الاستغناء عنه من أحد الأعمال الفنية، بسبب مرضه، وأن هذا العمل كان يشارك فيه عادل إمام".

وأضاف فاروق جويدة، خلال حواره ببرنامج " يحدث فى مصر" المذاع على قناة إم بي سي مصر، تقديم الإعلامي شريف عامر، " كتبت أن الموضوع غير مقبول، وأنه كان من الممكن أن يحدث بشكل سري، بدلا من هذا الأمر ونشر أخبار بالاستغناء عنه".

ولفت إلى أن عادل إمام عاتبني واحنا في الشارقة، وتحدث معى عن الموضوع، وتم تصفية الموضوع، وأن عادل إمام أكد أن الفنان الراحل محمود ياسين، قد حصل على جميع مستحقاته المالية، الخاصة بالعمل رغم عدم مشاركته".

وأضاف :" قمت بكتابة مقال ثانى بعد علمي بما حدث" وتمنى الشاعر الكبير الشفاء لـ الزعيم عادل إمام.

كما تحدثت عن الشائعات التى تنشر عن عادل إمام وقال :" حاجة تزعل، وبشوف الأخبار الخاصة بوفاة الفنانين وهم على قيد الحياة، وهذا غير مقبول".