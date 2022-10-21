عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عادل إمام عاتبني| فاروق جويدة يتحدث عن خلافه مع الزعيم

عادل إمام
عادل إمام

أكد الشاعر والكاتب فاروق جويدة، أنه عندما يرى الزعيم الكبير الفنان عادل إمام يتذكر موقف ما كان قد أغضب الزعيم، قائلا:" بحب عادل إمام، وفى مرة كتبت مقال عن الفنان الراحل محمود ياسين، وذلك بسبب الاستغناء عنه من أحد الأعمال الفنية، بسبب مرضه، وأن هذا العمل كان يشارك فيه عادل إمام".

txt

منزعج | فاروق جويدة يعلق على أزمة شيرين عبد الوهاب

txt

فاروق جويدة: لابد من إنتاج فيلم عالمي يحكي قصص الانتصار بأكتوبر

وأضاف فاروق جويدة، خلال حواره ببرنامج " يحدث فى مصر" المذاع على قناة إم بي سي مصر، تقديم الإعلامي شريف عامر،  "  كتبت أن الموضوع غير مقبول، وأنه كان من الممكن أن يحدث بشكل سري، بدلا من هذا الأمر ونشر أخبار بالاستغناء عنه".

ولفت إلى أن عادل إمام عاتبني واحنا في الشارقة، وتحدث معى عن الموضوع، وتم تصفية الموضوع، وأن عادل إمام أكد أن الفنان الراحل محمود ياسين، قد حصل على جميع مستحقاته المالية، الخاصة بالعمل رغم عدم مشاركته".

وأضاف :" قمت بكتابة مقال ثانى بعد علمي بما حدث" وتمنى الشاعر الكبير الشفاء لـ الزعيم عادل إمام.

كما تحدثت عن الشائعات التى تنشر عن عادل إمام وقال :" حاجة تزعل، وبشوف الأخبار الخاصة بوفاة الفنانين وهم على قيد الحياة، وهذا غير مقبول". 

فاروق جويدة عادل إمام الزعيم محمود ياسين اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد : سحب رعدية تغطي هذه المحافظات وسيول خلال ساعات | حالة الطقس

مدة إيقاف طاهر محمد طاهر مع الأهلي وموقفه من مباراة السوبر المصري

مفاجأة كولر للزمالك في السوبر.. هذه الورقة قد تقلب الموازين

الحق اشتري.. الذهب في ارتفاع وسعر عيار 21 مفاجأة

لأول مرة .. لحظة التقاط الطفلة يقين بعد أن ألقاها والدها الإرهابي في الصحراء.. فيديو

تسجيل صوتي يكشف آخر كلمات قاتل فتاة بورسعيد قبل الجريمة.. النيابة تعلن التفاصيل

طلب رسمي باستبعاد إيران .. ما فرص تواجد منتخب مصر في مونديال قطر؟

هيئة الدواء تحذر من عبوات مغشوشة لعقار يعالج التهاب الجيوب الأنفية

ترشيحاتنا

عضو لجنة العفو الرئاسي: تجاوزنا حاليا المُفرج عنهم لـ1000 شخص حتى الآن

هاشتاج عدي التميمي يتصدر تويتر.. ومغردون:" قاوم حتى آخر نفس"

بعد استقالة ليز تراس .. خسائر هائلة في بورصات أوروبا

للسيدات.. تطبيقات هتخليكي تكتشفي خيانة جوزك

هل أقضي صلاة الوتر في أي وقت إذا نسيتها؟ .. الإفتاء تجيب

بورصة السيارات| بفارق كبير تراجع أسعار الأوفر برايس لـ شيري تيجو 7 برو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تسبب الهلوسة والتسمم.. أطعمة تقتلك ببطء توقف عن الإفراط في تناولها

عادات خاطئة تزيد فرص الإصابة بدوالى الساقين.. النوم على ظهرك أبرزها

رغم حل مشكلة العلف| صدمة المواطنين في أسعار البيض.. كم سعره الآن؟

كنز لن تتوقعه.. تناول هذا الخضار يحميك من السرطان

فيديو

آخر كلمات قاتل فتاة بورسعيد قبل الجريمة.. النيابة تعلن التفاصيل.. فيديو

الفيضانات تضرب جزيرة أبو داود في المنوفية .. والمحافظة تنشئ معسكرات إيواء للمواطنين "فيديوجراف"

أقصر فترة حكم.. كيف دمرت ليز تراس الاقتصاد البريطاني في 6 أسابيع /فيديو جراف

مشهد محمد رمضان يتكرر في جريمة الصف.. 5 متهمين يصورون طفلا بقميص نوم "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

قمة المناخ في ضيافة مصر

محمود خليل

التراجع للأمام !

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ