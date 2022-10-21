عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بورصة السيارات.. زيادة أسعار فورثينج تي 5 ايفو موديل 2022 | صور

صدى البلد

شهدت أسعار سيارة الكروس اوفر الرياضية الصينية فورثينج تي 5 ايفو موديل 2022 زيادة سعرية جديدة تتراوح من 75 ألف جنيه حتى 95 ألف جنيه حسب الفئة، وتقدم في السوق المصري بـ 4 فئات.

بورصة السيارات.. قفزة هائلة في أسعار هوندا أكورد موديل 2022 | صور

بورصة السيارات.. هوندا CRV موديل 2022 تخطت المليون جنيه| تفاصيل

فورثينج T5 ايفو موديل 2022

مواصفات السيارة فورثينج تي 5 ايفو موديل 2022

تعتمد السيارة فورثينج تي 5 ايفو موديل 2022 على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1500سي سي، من إنتاج شركة ميتسوبيشي اليابانية، ينتج قوة تصل الى 195 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 285 نيوتن متر، متصل بناق حركة يتألف من 7 سرعات ينقل الحركة إلى العجلات الأمامية.

يبلغ متوسط استهلاك السيارة فورثينج تي 5 ايفو موديل 2022 من الوقود نحو  6.6 لتر لكل 100 كيلومتر، ويبلغ سعة خزان الوقود 55 لتر.

فورثينج T5 ايفو موديل 2022

وتأتى الابعاد الخارجية للسيارة فورثينج T5 ايفو موديل 2022، بطول 4.565 مم ، وبعرض يبلغ 1.860 مم، و 1.690 مم للارتفاع، مع قاعدة عجلات بطول 2.715 مم، وتبلغ سعة صندوق الأمتعة 480 لتر.

فورثينج T5 ايفو موديل 2022

أسعار السيارة فورثينج تي 5 ايفو موديل 2022

فورثينج تي 5 ايفو موديل 2022 الفئة الأولى بسعر 610,000 جنيه.

فورثينج تي 5 ايفو موديل 2022 الفئة الثانية بسعر 655,000 جنيه.

فورثينج تي 5 ايفو موديل 2022 الفئة الثالثة بسعر 670,000 جنيه.

فورثينج تي 5 ايفو موديل 2022 الفئة الرابعة بسعر 695,000 جنيه.

س اوفر فورثينج تي 5 ايفو موديل 2022 فورثينج السوق المصري الرياضية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدة إيقاف طاهر محمد طاهر مع الأهلي وموقفه من مباراة السوبر المصري

شوبير يكشف سر زيادة أعداد جماهير الزمالك بمباراة سموحة

لأول مرة .. لحظة التقاط الطفلة يقين بعد أن ألقاها والدها الإرهابي في الصحراء.. فيديو

الحق اشتري.. الذهب في ارتفاع وسعر عيار 21 مفاجأة

تسجيل صوتي يكشف آخر كلمات قاتل فتاة بورسعيد قبل الجريمة.. النيابة تعلن التفاصيل

هيئة الدواء تحذر من عبوات مغشوشة لعقار يعالج التهاب الجيوب الأنفية

مهيب عبدالهادي يعلن تفاصيل إصابة الونش ومدة غيابه

اشتري بسرعة الجرام أقل من 950 جنيهًا .. مفاجأة صادمة بأسعار الذهب الآن

موضوعات متعلقة

أولى خطوات التحول الكهربائي.. بنتلي تتخلى عن محرك W12 | صور

تبدأ من 460 ألف جنيه.. 5 سيارات كروس أوفر زيرو موديل 2022 | صور

لو دخلك على قدك..سيات أبيزا مستعملة بـ 80 ألف جنيه..تفاصيل

بورصة السيارات.. قفزة هائلة في أسعار هوندا أكورد موديل 2022 | صور

لو مغترب أشتريها من السعودية.. سكودا كودياك موديل 2022 | صور

للمصريين في الخارج.. 5 سيارات زيرو للشراء من الإمارات| صور

لمحدودي الدخل.. 5 سيارات مستعملة بسعر أقل من 70 ألف جنيه| صور

زيادة تتخطى 100 ألف جنيه.. أحدث أسعار هوندا سيتي موديل 2022 | صور

ترشيحاتنا

الدولار يهبط من القمة عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

كولر يتقبل اعتذار طاهر محمد طاهر ... تفاصيل

الحق بيع.. الدولار يهبط عالميا وهذا سعره مقابل الجنيه

شرط للتقديم بالوظائف.. كيفية استخراج فيش جنائي حديث 2022

فاروق جويدة: أصررت على إهداء نشيد الجيش للقوات المسلحة

اشتري بسرعة الجرام أقل من 950 جنيهًا .. مفاجأة صادمة بأسعار الذهب الآن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تسبب الهلوسة والتسمم.. أطعمة تقتلك ببطء توقف عن الإفراط في تناولها

عادات خاطئة تزيد فرص الإصابة بدوالى الساقين.. النوم على ظهرك أبرزها

رغم حل مشكلة العلف| صدمة المواطنين في أسعار البيض.. كم سعره الآن؟

كنز لن تتوقعه.. تناول هذا الخضار يحميك من السرطان

فيديو

آخر كلمات قاتل فتاة بورسعيد قبل الجريمة.. النيابة تعلن التفاصيل.. فيديو

الفيضانات تضرب جزيرة أبو داود في المنوفية .. والمحافظة تنشئ معسكرات إيواء للمواطنين "فيديوجراف"

أقصر فترة حكم.. كيف دمرت ليز تراس الاقتصاد البريطاني في 6 أسابيع /فيديو جراف

مشهد محمد رمضان يتكرر في جريمة الصف.. 5 متهمين يصورون طفلا بقميص نوم "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

قمة المناخ في ضيافة مصر

محمود خليل

التراجع للأمام !

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ