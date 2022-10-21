بورصة السيارات.. زيادة أسعار فورثينج تي 5 ايفو موديل 2022 | صور

شهدت أسعار سيارة الكروس اوفر الرياضية الصينية فورثينج تي 5 ايفو موديل 2022 زيادة سعرية جديدة تتراوح من 75 ألف جنيه حتى 95 ألف جنيه حسب الفئة، وتقدم في السوق المصري بـ 4 فئات.

فورثينج T5 ايفو موديل 2022

مواصفات السيارة فورثينج تي 5 ايفو موديل 2022

تعتمد السيارة فورثينج تي 5 ايفو موديل 2022 على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1500سي سي، من إنتاج شركة ميتسوبيشي اليابانية، ينتج قوة تصل الى 195 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 285 نيوتن متر، متصل بناق حركة يتألف من 7 سرعات ينقل الحركة إلى العجلات الأمامية.

يبلغ متوسط استهلاك السيارة فورثينج تي 5 ايفو موديل 2022 من الوقود نحو 6.6 لتر لكل 100 كيلومتر، ويبلغ سعة خزان الوقود 55 لتر.

فورثينج T5 ايفو موديل 2022

وتأتى الابعاد الخارجية للسيارة فورثينج T5 ايفو موديل 2022، بطول 4.565 مم ، وبعرض يبلغ 1.860 مم، و 1.690 مم للارتفاع، مع قاعدة عجلات بطول 2.715 مم، وتبلغ سعة صندوق الأمتعة 480 لتر.

فورثينج T5 ايفو موديل 2022

أسعار السيارة فورثينج تي 5 ايفو موديل 2022

فورثينج تي 5 ايفو موديل 2022 الفئة الأولى بسعر 610,000 جنيه.

فورثينج تي 5 ايفو موديل 2022 الفئة الثانية بسعر 655,000 جنيه.

فورثينج تي 5 ايفو موديل 2022 الفئة الثالثة بسعر 670,000 جنيه.

فورثينج تي 5 ايفو موديل 2022 الفئة الرابعة بسعر 695,000 جنيه.