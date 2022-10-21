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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

باكل وجبة واحدة.. ليلى زاهر تكشف سر فقدانها جزء من وزنها

ليلى زاهر
ليلى زاهر

كشفت الفنانة ليلى أحمد زاهر؛ خلال لقائها في برنامج تفاعلكم عبر قناة “العربية”؛ عن سر فقدانها بعض من وزنها .

وقالت ليلى أحمد زاهر: "الأكل مكنش في دماغي خاصة أيام التصوير وهو يختلف تماما عن تواجدي في المنزل والتي احرص فيها على تناول الطعام".

وتابعت: "كنت بكتفي بوجبة واحدة في اليوم بس ؛ وبالتالي تسبب في فقداني لجزء كبير من وزني ".

 

ليلى زاهر وملك زاهر :

تحدثت ملك أحمد زاهر، عن العلاقة بينها وبين شقيقتها ليلى، معقبة:" من 3 سنين بس علاقتنا أصبحت قوية، قبل كده كنا بنتخانق دايما".


وتابعت ملك أحمد زاهر  خلال حوارها مع برنامج "معكم"، المذاع عبر قناة "سى بى سى"،قائلة:" حدث موقف ما وحدثت مشكلة بيننا، ولم نكن قادرين على التواصل الجيد".

عملية جراحية
وأضافت ملك، أنها خلال تلك الفترة أجرت عملية جراحية، ورافقتها شقيقتها ليلى، معقبة:" اول ما خرجت من العملية مكنتش بقول غير أنا بحبك يا ليلى وانتى اختى".


من جانبها قالت ليلى أنها خلال اجراء شقيقتها العملية كانت لا تفعل شئ سوى البكاء.

تجدر الإشارة إلى أنه خلال سرد الشقيقتين تلك التفاصيل غلبتهما الدموع على الهواء.

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