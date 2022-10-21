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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السكة الحديد تعدل مواعيد 10 قطارات بأربعة خطوط رئيسية

قطارات السكة الحديد
قطارات السكة الحديد

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعديل مواعيد بعض القطارات علي بعض الخطوط إعتبارا من يوم السبت الموافق 22/10/2022 وبيانها كالتالي :

أولا : خط طنطا / الزقازيق والعكس :

1 – تعديل ميعاد قيام قطار 237 ركاب طنطا / الزقازيق حيث يقوم من محطة طنطا الساعة 14:15 بدلا من الساعة 13:50 يصل محطة الزقازيق الساعة 16:10 كالجدول المرفق.

2 – تعديل ميعاد قيام قطار 239 ركاب طنطا / الزقازيق حيث يقوم من محطة طنطا الساعة 15:25 بدلا من الساعة 14:45 يصل الزقازيق الساعة 17:15 كالجدول المرفق.

3 – تعديل ميعاد قطار 241 ركاب طنطا / الزقازيق حيث يقوم من محطة طنطا الساعة 16:50 يصل الزقازيق الساعة 18:35 كالجدول المرفق.

4 – تعديل ميعاد 234 ركاب الزقازيق / طنطا حيث يقوم من محطة الزقازيق الساعة 12:20بدلا من الساعة 12:40يصل محطة طنطا الساعة 14:00كالجدول المرفق .

5 – تعديل ميعاد قطار 240 ركاب الزقازيق / طنطا حيث يقوم من محطة الزقازيق الساعة 16:30 يصل محطة طنطا الساعة 18:20 كالجدول المرفق.

ثانيا : خط طنطا / منوف / شبرا الخيمة :

1 – تعديل ميعاد قيام قطار 548 ركاب طنطا / شبرا الخيمة حيث يقوم من محطة طنطا الساعة 14:10 بدلا من الساعة 13:50 يصل محطة شبرا الخيمة الساعة 17:20 كالجدول المرفق.

2 – تعديل ميعاد قطار 547 ركاب منوف / طنطا حيث يقوم من محطة منوف الساعة 14:05 يصل محطة طنطا الساعة 15:10 كالجدول المرفق.

ثالثا : خط بنها / ميت غمر :

1 – تعديل ميعاد قطار 831 ركاب بنها / ميت غمر حيث يقوم من محطة بنها الساعة 15:45بدلا من الساعة 15:10يصل محطة ميت غمر الساعة 16:50 كالجدول المرفق.

2 – تعديل ميعاد قطار 830 ركاب ميت غمر / بنها حيث يقوم من محطة ميت غمر الساعة 15:25 بدلا من الساعة 15:30يصل محطة محطة بنها الساعة 16:30 كالجدول المرفق.

رابعا : خط بنها / الزقازيق:

1 – تعديل ميعاد قيام قطار 261 ركاب بنها / الزقازيق حيث يقوم من محطة بنها الساعة 17:50 بدلا من الساعة 17:40 يصل محطة الزقازيق الساعة 18:40 كالجدول المرفق.

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