أمريكا والأمم المتحدة تؤكدان أهمية حماية مبادئ السيادة بعد تحركات روسيا الأخيرة

أكدت الولايات المتحدة والأمم المتحدة أهمية حماية مبادئ المنظمة الدولية الخاصة بالسيادة وسلامة الأراضي، خاصة في ضوء محاولة روسيا غير القانونية لضم الأراضي الأوكرانية.



جاء ذلك، حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان صحفي عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة خلال مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.



وناقش الجانبان، بحسب البيان، الحاجة إلى استمرار عمل الأمم المتحدة لمعالجة الأزمات الأمنية والإنسانية العاجلة في أوكرانيا وهايتي.



ومن جانبه، أعرب بلينكن عن بالغ قلقه إزاء تصاعد وتيرة القتال شمال إثيوبيا وتفشي مخاطر ارتكاب فظائع جماعية.



وشدد وزير الخارجية الأمريكي على الحاجة إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية المشتعلة هناك ووصول المساعدات الإنسانية بدون عوائق وانخراط الأطراف المعنية بحسن نية في محادثات يقودها الاتحاد الأفريقي الأسبوع المقبل، مع ضرورة سحب إريتريا قواتها من شمال إثيوبيا.



وجدد بلينكن التزام الولايات المتحدة بتعزيز وتحديث نظام الأمم المتحدة لضمان جاهزية المنظمة الدولية لمواجهة التحديات الجماعية الأكثر إلحاحًا في العالم، بما في ذلك الصحة العالمية والمناخ والأمن الغذائي.