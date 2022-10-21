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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

فتح باب التقدم للدفعة الرابعة من مبادرة "صنايعية مصر"

الحرف التراثية
الحرف التراثية

استكمالاً للمبادرة الرئاسية "صنايعية مصر" ، وافقت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة على فتح باب التقدم للدفعة الرابعة من المبادرة، التى ينفذها قطاع صندوق التنمية الثقافية بمركز الحرف التقليدية بالفسطاط، بهدف إعادة الحرف التقليدية والتراثية الي مكانتها وصون الهوية المصرية كمحور هام من محاور التنمية المستدامة.

حيث أعلن قطاع صندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة، عن فتح باب التقديم للدفعة الرابعة من المبادرة خلال الفترة  من 20 أكتوبر الي 20 نوفمبر 2022 ، من سن 18 الي 45 عاما، للتدريب على إحدى حرف المبادرة : الخزف، الخيامية، أشغال نحاس( نقش ـ أركيت) ، الحلي ، التطعيم بالصدف وقشرة الخشب بمركز الحرف التقليدية بالفسطاط.

يتم التقديم من خلال ملىء الإستمارة الخاصة بالمبادرة من خلال موقع صندوق التنمية الثقافية، أوتقديمها باليد بمقر مركز الحرف بالفسطاط "1 شارع الإمام خلف جامع عمرو بن العاص بالفسطاط ـ مصر القديمة"، وسيتم إجراء مقابلات شخصية لإختيار من تنطبق عليه الشروط، من خلال لجنة تضم كبار الأساتذة والفنانين .

الجدير بالذكر أن التدريب يتم لمدة عام من خلال نخبة متخصصة من الأساتذه والمتخصصين بكليات الفنون المختلفة إضافة إلى الحرفيين ذوى الكفاءة العالية العاملين بمقر المركز، حيث شاركت أعمال المتدربين بالدفعات الثلاث بأبرز المعارض المعنية بالحرف التراثية مثل: (تراثنا– ديارنا) والتى أقامتهما وزارة التجارة والصناعة .

تعد مبادرة "صنايعية مصر" إحياء لثروة تذخر بها البلاد من التراث اللامادي فى مجالات الحرف اليدوية المختلفة، وتوجهاً جديداً لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تعمل على تحسين دخل الفرد ورفع الدخل القومى وخلق أسواق جديدة جاذبة للسياحة.

للمبادرة الرئاسية صنايعية مصر الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة صندوق التنمية الثقافية الحرف التقليدية بالفسطاط بكليات الفنون المختلفة

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