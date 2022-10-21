إيران تدعو رعاياها لمغادرة أوكرانيا وتنصح بعدم السفر إلى هناك

دعت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الجمعة، مواطنيها إلى مغادرة أوكرانيا والامتناع عن السفر هناك.

وجاء في بيان للوزارة أنه "بسبب التصعيد العسكري في أوكرانيا ، يُنصح جميع الإيرانيين بشدة بالامتناع عن السفر إلى أوكرانيا. كما يُنصح الإيرانيون الذين يعيشون في أوكرانيا بمغادرة البلاد حفاظًا على سلامتهم".

ورصدت أوكرانيا في وقت سابق، سلسلة من الهجمات الروسية باستخدام طائرات مسيرة إيرانية الصنع من طراز شاهد 136 في الأسابيع القليلة الماضية، وتنفي إيران تزويد روسيا بالطائرات المسيرة.

وأعربت الخارجية الامريكية وفقا لبيان رسمي أصدرته عن قلقها البالغ إزاء حصول روسيا على هذه الطائرات بدون طيار من إيران، والذي يشكل انتهاكا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231.

وتنفي كل من إيران وروسيا استخدام طائرات مسيرة إيرانية في أوكرانيا.