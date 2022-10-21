الشباب والرياضة بالقليوبية تشارك في ماراثون الدراجات احتفالا بالتعاون المصري الإماراتي.. صور

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية اليوم ماراثون الدراجات الذى أطلقته وزارة الشباب والرياضة برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وبالتعاون بين مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات والإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة وذلك احتفالا بمرور 50 عاما على تأسيس العلاقات المصرية الإماراتية.



أطلق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إشارة البدء عبر خاصية الفيديو كونفرانس تزامنا مع انطلاق الماراثون بجميع محافظات الجمهورية ، والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة و قيادات مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية.



شارك بالماراثون 200 شاب وفتاة من أبناء القليوبية أعضاء مراكز الشباب ، والذي أنطلق من أمام ديوان عام المحافظة وحتى مركز شباب جمجرة بمدينة بنها ، سبق الماراثون عدد من العروض الاستعراضية الفنية والرياضية بمشاركة فرق الجوالة وفريق شباب يدير شباب yly وفريق الموسيقى النحاسية ، ومشاركة عدد من الطلائع رافعين أعلام مصر والإمارات.



وسلم الصبروط الجوائز للفائزين في السباق ، وذلك في نقطة النهاية بمركز شباب جمجرة الجديدة ببنها ، وقدم التهاني للفائزين مؤكدا ضرورة الاستمرار في ممارسة الرياضة وجعل الرياضة أسلوب حياة.



ويأتي الماراثون في إطار احتفال جمهورية مصر العربية بمرور 50 عاما على تأسيس العلاقات المصرية الإماراتية، وتأكيدا على عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين ، وتعبيرا عن وجود امتداد شعبي إلى جانب التعاون الحكومي وتوافق الرؤى بين قيادتي البلدين ، وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعزيز أطر التعاون بين البلدين.

844d768c-3664-454d-9236-ff563f2cbd6c

f7c2be37-3569-469b-8e82-029d4ce98e5b