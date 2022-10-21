عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الشباب والرياضة بالقليوبية تشارك في ماراثون الدراجات احتفالا بالتعاون المصري الإماراتي.. صور

جانب من الاحتفالات
جانب من الاحتفالات

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية اليوم ماراثون الدراجات الذى أطلقته وزارة الشباب والرياضة برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وبالتعاون بين مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات والإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة وذلك احتفالا بمرور 50 عاما على تأسيس العلاقات المصرية الإماراتية. 

نائب محافظ القليوبية يقود حملة لإزالة مخالفات البناء بالخصوص.. صور

الانتهاء من إنشاء 20 مكتب بريد بشبين القناطر في القليوبية

 
أطلق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إشارة البدء عبر خاصية الفيديو كونفرانس تزامنا مع انطلاق الماراثون بجميع محافظات الجمهورية  ، والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة  و قيادات مديرية الشباب والرياضة  بالقليوبية.  


شارك بالماراثون 200 شاب وفتاة من أبناء القليوبية أعضاء مراكز الشباب ، والذي أنطلق من أمام ديوان عام المحافظة وحتى مركز شباب جمجرة بمدينة بنها ، سبق الماراثون عدد من العروض الاستعراضية الفنية والرياضية بمشاركة فرق الجوالة وفريق شباب يدير شباب yly  وفريق الموسيقى النحاسية ، ومشاركة عدد من الطلائع رافعين أعلام مصر والإمارات. 


وسلم الصبروط الجوائز للفائزين في السباق ، وذلك في نقطة النهاية بمركز شباب جمجرة الجديدة ببنها ، وقدم التهاني للفائزين مؤكدا ضرورة الاستمرار في ممارسة الرياضة وجعل الرياضة أسلوب حياة. 


ويأتي الماراثون في إطار احتفال جمهورية مصر العربية بمرور 50 عاما على تأسيس العلاقات المصرية الإماراتية، وتأكيدا على عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين ، وتعبيرا عن وجود امتداد شعبي إلى جانب التعاون الحكومي وتوافق الرؤى بين قيادتي البلدين ، وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعزيز أطر التعاون بين  البلدين.

844d768c-3664-454d-9236-ff563f2cbd6c
844d768c-3664-454d-9236-ff563f2cbd6c
f7c2be37-3569-469b-8e82-029d4ce98e5b
f7c2be37-3569-469b-8e82-029d4ce98e5b
1ebedb43-913e-4645-95a6-b4bb38b3a8b6
1ebedb43-913e-4645-95a6-b4bb38b3a8b6
القليوبية وزير الشباب والرياضة مخالفات البناء وكيل وزارة الشباب والرياضة العلاقات المصرية الإماراتية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اشتري بسرعة الجرام أقل من 950 جنيهًا .. مفاجأة صادمة بأسعار الذهب الآن

مفاجأة كولر في السوبر.. تطورات جديدة فى أزمة غرامة كهربا للزمالك

شوبير يكشف سر زيادة أعداد جماهير الزمالك بمباراة سموحة

أخبار الرياضة... مرتضى منصور يعلن إصابة نجمي الزمالك ...مدة إيقاف طاهر محمد طاهر مع الأهلي

الدولار يهبط من القمة عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

الرجالة آذوني في حياتي.. القصة الكاملة لاحتفال سيدة المحلة بعيد ميلادها بفستان الزفاف

إلحق اشتري الشبكة| انخفاض في أسعار الذهب.. وعيار 21 مفاجأة الآن

باس رجلي عشان أرحمه.. اعترافات الأم المتهمة بالاعتداء على طفل في الجيزة

موضوعات متعلقة

نائب محافظ القليوبية يقود حملة لإزالة مخالفات البناء بالخصوص.. صور

الانتهاء من إنشاء 20 مكتب بريد بشبين القناطر في القليوبية

للنهوض بالشكل الحضارى.. إنشاء 9 بوابات بمداخل مدن محافظة القليوبية

ترشيحاتنا

مخدرات بـ 420 ألف جنيه.. سقوط زعيم تشكيل عصابي في الدقهلية

القبض على 4 أشخاص للتنقيب عن الآثار في الغربية

وزير الأوقاف: الإسلام حدد 5 ركائز لبناء الشخصية القوية المستقيمة

رئيس جامعة النهضة: حفلة المقابر مش أول مرة وهناك من ينفث النار

مباحث القاهرة: ضبط مقاول هارب من أحكام قضائية ومطالب بـ 20 مليون جنيه

تبدأ من 500 جنيه.. خطوات تسجيل شقة في الشهر العقاري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرضت للهجوم والتوبيخ.. من هي حبيبة حسام التي أثارت السوشيال ميديا

في عيد زواجهما .. 5 صور رومانسية جمعت بين ضرة بوسي و هشام ربيع

الفرق بين نوبتي الهلع والقلبية.. معلومات صادمة| تعرف عليها

175 هدفًا للمصريين في الدوري الإنجليزي.. مفاجأة عن اللاعب الأقل تهديفًا

فيديو

قشطة يابا.. سخرية صبري فواز ورد مصطفى كامل.. تفاصيل بالفيديوجراف

آخر كلمات قاتل فتاة بورسعيد قبل الجريمة.. النيابة تعلن التفاصيل.. فيديو

الفيضانات تضرب جزيرة أبو داود في المنوفية .. والمحافظة تنشئ معسكرات إيواء للمواطنين "فيديوجراف"

أقصر فترة حكم.. كيف دمرت ليز تراس الاقتصاد البريطاني في 6 أسابيع /فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

قمة المناخ في ضيافة مصر

محمود خليل

التراجع للأمام !

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ