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أخبار البلد

الحكومة: بدء الاختبارات لشغل وظيفة معلم 25 أكتوبر الجاري حتى 14 ديسمبر

صدى البلد

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا عرضه الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن استعدادات الجهاز لعقد الاختبار الإلكتروني للمتقدمين لشغل 14 ألفاً و813 وظيفة معلم مساعد (معلم فصل) بمركز تقييم القدرات والمسابقات، من إجمالي 60 ألفاً و719 متقدماً توافرت فيهم الشروط، وذلك في المسابقة التي تم الإعلان عنها لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
   
وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أن الدولة حريصة على اختيار الأكفاء والأجدر لشغل الوظيفة العامة في الجهاز الإداري، طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، مشدداً على أن مركز تقييم القدرات والمسابقات يظل آلية محوكمة ومنضبطة تضمن تحقيق العدالة والشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرض، خاصة وأن اختبار المتقدمين للوظائف العامة يتم إلكترونيا بدون أي تدخل بشري.
 
وعرض الدكتور صالح الشيخ الجدول الزمني، الذي أعده الجهاز لعقد الاختبارات والمقرر لها أن تبدأ يوم الثلاثاء المقبل الموافق 25 أكتوبر، باختبار المتقدمين من محافظة القليوبية على مدار ثلاثة أيام، وتليها محافظة الوادي الجديد في 29 أكتوبر، ثم قنا يومي 30 و 31 أكتوبر، وسوهاج من 1 إلى 3 نوفمبر المقبل ، ومحافظة أسيوط من 5 إلى 6 نوفمبر ، ثم محافظة المنوفية من 7 إلى 9 نوفمبر.


وأضاف أنه من المقرر أن يجري الجهاز الاختبار للمتقدمين من محافظتي الأقصر ودمياط يوم 10 نوفمبر ، ومحافظة البحر الأحمر 12 نوفمبر ، وتليها محافظة الدقهلية من 13 إلى 15 من نفس الشهر، ثم محافظة كفر الشيخ يومي 16 و 17 نوفمبر ، والمنيا يومي 19 و20 نوفمبر، والشرقية من 21 إلى 24 نوفمبر ، والإسماعيلية يوم 26 من الشهر نفسه، والبحيرة من 27 إلى 29 نوفمبر ، والفيوم 30 نوفمبر .


وكشف رئيس الجهاز عن أنه من المقرر اختبار المتقدمين من محافظة أسوان في الأول من ديسمبر المقبل، ومحافظتي شمال سيناء وبورسعيد يوم 3 ديسمبر، ومحافظة الغربية من 4 إلى 6 ديسمبر ، ومحافظة بني سويف يومي 7 و 8 من الشهر نفسه ، ومحافظة مطروح 10 ديسمبر ، ومحافظتي السويس وجنوب سيناء يوم 11 ديسمبر ، ومحافظة الإسكندرية 12 ديسمبر ، ومحافظة الجيزة يوم 13 ديسمبر ، وأخيراً القاهرة 14 ديسمبر، داعيا المتقدمين للاستعلام عن موعد اختباراتهم على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز https://jobs.caoa.gov.eg/.


وشدد رئيس الجهاز على ضرورة التزام المتقدمين بالإجراءات الاحترازية، والالتزام بكافة التعليمات الخاصة بالامتحانات بدقة وانضباط.


وأشار الشيخ إلى أن الإعلان عن المسابقة كان يوم 26 يونيو الماضي وذلك قبل فتح باب التقديم لمنح الفرصة للمتقدمين لتجهيز المستندات المطلوبة في حال عدم توافرها لديهم، مشيرا إلى أنه تم فتح باب التقدم أون لاين على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/، التابعة للجهاز خلال الفترة من 2 يوليو وحتى 24 يوليو الماضي، بعدد ساعات تقدم تبلغ 552 ساعة، في حين أن التقدم المعتاد في المسابقات المماثلة كان يوفر عدد 50 ساعة تقدم، وهو يتجاوز التقديم الإلكتروني بأكثر من 11 مرة.


وقال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إنه من المقرر أن يخضع المتقدمون لاختبار إلكتروني يتكون من عدة محاور تتضمن الكفايات السلوكية، والكفايات اللغوية وتضم اللغة العربية، وإحدى اللغات الأجنبية التي ذكر المتقدم أنه يجيدها أثناء تقديمه طلب التوظيف، ثم الكفايات التكنولوجية والمعرفية وتضم الحاسب الآلي، والمعلومات العامة، إلى جانب اختبار تربوي وآخر في التخصص.


وأكد التقرير على أن عدد المتقدمين بلغ 89 ألفاً و394 متقدماً، لم يتم قبول عدد ٢٨٦٧٥ طلبا وقد تنوعت أسباب رفض تلك الطلبات ما بين عدم مناسبة المؤهل بنسبة ٦٨ بالمائة، وعدم مطابقة المستندات لشروط الإعلان بنسبة ٢٧ بالمائة، وعدم ملاءمة التقدير الحاصل عليه المتقدم للشروط بنسبة تزيد قليلا على ٢ بالمائة، وتوزعت النسبة المتبقية لأسباب الرفض ما بين عدم مطابقة الرقم القومي مع الرقم المسجل بالطلب وعدم مطابقة محل الإقامة المثبت بالرقم القومي مع المحافظة التي تم التقديم لها وعدم مطابقة السن. 


وفي النهاية أكد رئيس الجهاز أهمية متابعة صفحة بوابة الوظائف الحكومية فهي مصدر المعلومات الوحيد الخاصة بكل متقدم لمعرفة موقف طلب التقديم ومواعيد الامتحانات وكذلك النتيجة. مع عدم الانسياق وراء الصفحات غير الرسمية والتي تعد مصدرا للشائعات والمعلومات المغلوطة وغير الدقيقة.

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