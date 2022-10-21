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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قبل مواجهة نوتنجهام .. كلوب يعلن إصابة جديدة في ليفربول

صلاح ونونيز
صلاح ونونيز

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، إصابة داروين نونيز، مهاجم الفريق، قبل مواجهة نوتنجهام فورست، المقرر له، غدا السبت، في تمام الواحدة والنصف ظهرا، على ملعب سيتي جراوند، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وقال يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول:" داورين نونيز تعرض لإصابة طفيفة وسنرى إذا كان سيُشارك غدا أم لا، سنرى وسيتم إخباري لاحقا".

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أضاف كلوب:" نابي كيتا عاد لتدريبات ليفربول، لكنه لن يشارك في مباراة الغد، لايمكننا الضغط عليه وإصابته صعبة وقوية والآن عاد للتدريبات بشكل جزئي".

وعن موقفه من قيادة الفريق من على خط التماس، أجاب كلوب:"نحن نتبع التعليمات وأتوقع وجودي على الدكة مع الفريق، لكني غير متأكد".

وتحدث كلوب عن إقالة ستيفن جيرارد من تدريب أستون فيلا، حيث قال:" جيرارد سيعود ويتعافى بدون شك، مر 7 سنوات على تواجدي مع ليفربول، لم نتقابل كثيرا لكن تجمعني به علاقة قوية، وأنا أتابعه دوما".

اختتم كلوب:" لقد راسلت جيرارد صباح اليوم، جميعنا نتعرض لإنتكاسات بحياتنا لكن الأمر دوما متروك لنا للرد".

ترتيب ليفربول:

ويحتل فريق ليفربول المركز السابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 16 نقطة.

كلوب ليفربول نوتينجهام الدوري الإنجليزي داروين نونيز

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