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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحدٍّ أثار ضحك الحضور.. رئيس أذربيجان يرفع الأثقال أمام أردوغان.. فيديو

أثار ضحك الحضور..
أثار ضحك الحضور.. رئيس أذربيجان يرفع الأثقال أمام أردوغان

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع، مقطع فيديو للرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الأذربيجاني إلها علييف، حيث قام الأخير بخلع سترته ورفع الأثقال وسط ضحكات وتصفيق الحضور.

وأشارت وسائل إعلام تركية، إلى أن رئيس أذربيجان رفع الأثقال، بعدما تحداه أردوغان للقيام بذلك، على هامش زيارة الرئيس التركي إلى أذربيجان، لافتتاح عدد من المشاريع بالتعاون مع تركيا.

وخلال افتتاح مركز رياضي، قال علييف لنظيره التركي "لو تريدني أن أرفعها فأنا أستطيع" وسط ضحكات الحضور، فيما سأله أردوغان "هل أنت جاد؟"، ليرد الرئيس الأذربيجاني قائلا: "نعم أعتقد أنه يمكنني رفعها".

وانتشر المقطع بشكل واسع لرئيس أذربيجان وهو يخلع سترته، ثم يرفع ثقل وزنه حوالي 20 كجم، وسط تصفيق وضحك من أردوغان والمرافقين لهما.

وخلال الزيارة، افتتح أردوغان ونظيره الأذربيجاني، الحليف الموثوق لتركيا، عدد من المشاريع بإقليم قره باغ، الذي تسبب في معارك عدة مع أرمينيا.

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