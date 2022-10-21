تحدٍّ أثار ضحك الحضور.. رئيس أذربيجان يرفع الأثقال أمام أردوغان.. فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع، مقطع فيديو للرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الأذربيجاني إلها علييف، حيث قام الأخير بخلع سترته ورفع الأثقال وسط ضحكات وتصفيق الحضور.

وأشارت وسائل إعلام تركية، إلى أن رئيس أذربيجان رفع الأثقال، بعدما تحداه أردوغان للقيام بذلك، على هامش زيارة الرئيس التركي إلى أذربيجان، لافتتاح عدد من المشاريع بالتعاون مع تركيا.

موقف طريف.. الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف يرفع الأثقال بعد أن تحداه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لفعل ذلك على هامش زيارته إلى أذربيجان، لافتتاح عدد من المشاريع في إقليم قره باغ الذي استردته أذربيجان من الاحتلال الأرميني pic.twitter.com/ePV72hmw5W — TRT عربي (@TRTArabi) October 20, 2022

وخلال افتتاح مركز رياضي، قال علييف لنظيره التركي "لو تريدني أن أرفعها فأنا أستطيع" وسط ضحكات الحضور، فيما سأله أردوغان "هل أنت جاد؟"، ليرد الرئيس الأذربيجاني قائلا: "نعم أعتقد أنه يمكنني رفعها".

وانتشر المقطع بشكل واسع لرئيس أذربيجان وهو يخلع سترته، ثم يرفع ثقل وزنه حوالي 20 كجم، وسط تصفيق وضحك من أردوغان والمرافقين لهما.

وخلال الزيارة، افتتح أردوغان ونظيره الأذربيجاني، الحليف الموثوق لتركيا، عدد من المشاريع بإقليم قره باغ، الذي تسبب في معارك عدة مع أرمينيا.