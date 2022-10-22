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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

ثراء جبيل تروي تفاصيل تعرضها للتحرش من طبيب.. ومخرج شتمها بأقذر الألفاظ

صدى البلد

حلت الفنانة ثراء جبيل، ضيفة برنامج “نص الكلام” مع الإعلامية راغدة شلهوب، وتحدثت خلال اللقاء عن العديد من التفاصيل الشخصية والفنية.

كشفت ثراء جبيل، عن تعرضها للتحرش الجنسي، مؤكدة أنها تعرضت له في عام 2014 من قبل دكتور أثناء إجراء فحص طبي، عندما كانت تعاني من آلام في منطقة الصدر، متابعة: «أنا حصلي صدمة في الوقت ده والممرضة كانت سبب في فضيحته وانتهي الموضوع في القسم».

كما كشفت ثراء جبيل، تفاصيل أزمتها مع المخرج أحمد صالح، قائلة: «لن أعمل مع المخرج أحمد صالح لأنه أهانني، كان عنده أخت شغالة مساعد مخرج سكريبت ملابس غلطت في المساعدة بتاعتي، واحنا ملناش ذنب خالص هي اللي غلطانة بتهزأها وصوتها عالي في وسط الشارع، حليت الموقف وطلعت على المشهد بمنتهى الاحترافية»

وتابعت: «أنا بحب آخد حقي وحق البنت اللي اتهزأت بشكل مش لطيف، فعليت صوتي وزعقت بدون أي تجاوز زي ما هي عملت، انتي اللي غلطانة ما تزعقيلناش كده، احنا ولا مرة نسينا حاجة، ما تطلعيش علينا سمعة إن احنا ناس مهملة، لأنه ده إهمال منك انتي».

واستكملت: «أنا لما بتعصب ببقى مرعبة، فهي طبعاً عيطت وراحت عيطت لأخوها، أخوها كلمني في التليفون ألو ثراء أنا أحمد صالح، وفضل 17 ولا 20 ثانية يشتمني بأقذر الشتائم في وجود المنتج الفني وممثلة زميلة».

واختتمت: «المنتج الفني سمع وذهل، وأنا قفلت السكة مردتش، وبالصدفة كان الاسبيكر مفتوح ومعملوش أي حاجة، والمنتج قالي هجيبلك حقك اللي حصل ده ميصحش لكن معملش أي حاجة».

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