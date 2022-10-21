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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع واصابة 5 أشخاص في حادث بصحراوي بني سويف

مستشفي بني سويف
مستشفي بني سويف

لقي شاب مصرعه وأصيب 4 آخرون، اليوم الجمعة، في حادث تصادم سيارتين ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي بدائرة مركز سمسطا بمحافظة بني سويف وتم نقلهم إلي مستشفي الفيوم العام لقربها من مكان الحادث.

تلقي اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع تصادم سيارتين ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي بدائرة مركز سمسطا بمحافظة بنى سويف مما أسفر عن مصرع شاب وإصابة 4 آخرين ووجه على الفور بانتقال سيارات الإسعاف ونقلهم إلي أقرب مستشفى.

محافظ بني سويف يلتقى عدداً من المواطنين ويستمع لمطالبهم واحتياجاتهم

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وانتقلت 4 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلي محل الواقعة وتبين أن الجثة لشاب ويدعي أحمد خالد 22 سنة، وتم إيداعها بمشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف النيابة العامة.

والمصابون هم: منه الله جمال إبراهيم 23 سنة، مصابة باشتباه كسر بالساق اليسرى، واشتباه كسر بالكتف الأيمن، وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمد وائل محمد 22 سنة، مصاباً باشتباه كسر في القدم اليسرى
جروح وسحجات متفرقة بالجسم، وعمرو وجيه رجب 40 سنة مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج، وجروح وسحجات متفرقة واثني مجهول الهوية مصابة بغيبوبة.

تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بالمستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة وتم تحرير محضر بالواقعة.

بني سويف الطريق الصحراوي الغربي محافظ بني سويف محافظة بني سويف مساعد وزير الداخلية

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