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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

ابنة شيرين عبدالوهاب تدعم والدتها برسالة مؤثرة عبر تيك توك

صدى البلد

ظهرت هنا الفقي ابنة الفنانة  شيرين عبد الوهاب، عبر حسابها الخاص على تطبيق "تيك توك"، للمرة الأولى بعد أزمة والداتها الأخيرة ودخولها المستشفى، حيث أثارت هنا الفقي الجدل بعد نشرها لمقطع فيديو جديد.



ونشرت هنا ابنة الفنانة شيرين عبد الوهاب، مقطع فيديو قصيرا لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق تيك توك، احتوى على صورة لها مع والدتها ومعه مقطع أغنية للمطرب البريطاني جيمس آرثر «Say You Won't Let Go» أو قولي انكي لن تتركيني. 

واستعانت ابنة شيرين عبد الوهاب، بمقطع مؤثر من أغنية جيمس آرثر، وهو: «أريد أن أعيش معك حتى عندما نكون أشباح لأنك كنت دائمًا بجانبي عندما كنت في أشد الحاجة إليك». 

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