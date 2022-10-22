بدلة مخططة .. منة فضالي تتألق في أحدث ظهور عبر إنستجرام

حرصت الفنانة منة فضالي علي مشاركة جمهورها بصور جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وخطفت منة فضالي أنظار جمهورها بإطلالة كلاسيكية مرتدية بدلة مخططة باللون الرمادي ، مما حازت علي اعجاب متابعيها .

كانت منة فضالي قد نشرت صورة لقدميها وعلقت عليها قائلة: "من شوية عملت عملية في رجلي بسبب صباعي، وكل ده من الباديكير، في ناس حتتريق وتقول يعني إيه باديكير، حقولكم تنضيف، أنا بقالي ٩ أيام بشتغل وأنا تعبانة جدا وبتصور وبنزل صور وأنا بضحك وأنا في الكواليس وأنا وسط زملائي".

وأضافت منة فضالي في منشورها: "اللي عاوزة أقوله إن شغلانتنا صعبة مش ترفيه زي ما كل الناس فاكرة، إحنا أكتر ناس بتكون مضغوطة وحقيقي محدش بيحس بوجعك غير نفسك، بس بجد كل الناس في لوكيشن الونش من المخرج إسماعيل فاروق لآخر حد في الكرو كان بيساندني، شكرا ليهم فعلا وحقيقي حب الناس ده نعمة من ربنا".