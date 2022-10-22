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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

سلوي خطاب تحذر ياسمين عز: لما تتجرجري ابقي فكريني.. وهذا سر نصيحة هند رستم

سلوي خطاب وياسمين
سلوي خطاب وياسمين عز

حلت الفنانة سلوي خطاب، ضيفة على الإعلامية ياسمين عز ببرنامج " كلام الناس" للحديث عن أسرار من حياتها الشخصية والفنية.


وردت الفنانة سلوى خطاب على شخصية صباح التي قدمتها في مسلسل نيللي وشريهان، والتي أصبحت تستخدم تريند على السوشيال ميديا.

وأوضحت سلوي خطاب،:" أنا في الحياة العامة كنت بقول الجملة الشهيرة للشخصية (أنا ست مؤدبة بس هما اللي بيستفزوني) ولما اتعرض عليا الشخصية اقترحت على المخرج إن إحنا نضيف الجملة في المسلسل ووافق.

وأكملت:" دلوقتي كل حد عاوز يلقح على التاني بيحط صورتي، أنا مش بشغل نفسي قوي بحكاية التريند، وكان يوم أسود لما اخترعوا التريند".

عاوزين يوقفوا سوقي"

وردت الفنانة سلوى خطاب، على اتهام البعض لها بأنها عدوة للرجل، قائلة: "معرفش الاتهام جه منين، يمكن الستات طلعوه عليا عشان يوقفوا سوقي".

وأضافت: "مينفعش حد يعادي حد مش ممكن يكون في عداء، المرأة زي الراجل، أنا بعامل بني آدمين، اللي يهمني البني آدم شكله إيه أو البني آدمة شكلها إيه".

وأكملت: “أنا بحس إن الست المصرية شايلة مهام كتيرة قوي، مطلوب منها فوق طاقتها أكثر من الرجل”.

نصيحة هند رستم

وكشفت الفنانة سلوى خطاب، سر حفاظها على رشاقتها، موضحة :"كنت مع الفنانة العظيمة هند رستم، كنا في مهرجان، سألتها عن سر رشاقتها هي وجيلها، ردت عليا قائلة: كنا بنلعب رياضة وبناخد تدريبات رقص، وكنا بنحرم نفسنا من الأكل، أنا مكلتش رز إلا بعد ما اعتزلت".

وأوضحت: "ساعات بسيب نفسي للأكل، لكن هما 3 أو 4 كيلو، مش بسيب نفسي أكتر من كده، لأن لو الوزن زاد عن كده هيكون في صعوبة إن أحاول أرجع تاني.

كفاية رومانسية

وصدمت سلوى خطاب خلال  حوارها بالبرنامج،:"ليا واحدة صاحبتي  لها آراء عكس آرائك كده وطول اليوم المرأة وحقوق المرأة والكلام ده".

وتابعت:" الراجل مش مطلوب منه حاجة غير شغله وياخد باله من بيته، وبدورها عقبت ياسمين عز،:": الراجل مش لازم يعمل مجهود عشان يكون جميل هو جميل لوحده".

وحذرت سلوى خطاب ياسمين عز، قائلة:" كفاية رومانسية والنبي وابقي فكريني لما تتجرجري من شعرك، لترد الأخيرة،:" لا أنا لا أقبل ده عليا أو علي غيري".

جرجرها من شعرها

وصدمت سلوي خطاب الإعلامية ياسمين عز خلال  حوارها بالبرنامج: "ليا واحدة صاحبتي  لها آراء عكس آرائك كده وطول اليوم المرأة وحقوق المرأة والكلام ده".

وأضافت سلوي خطاب: "قولتلها أنا مستنية أشوفك متجوزة عشان أشوفك متجرجرة من شعرك وفعلا حصل اتجوزت وأتجرجرت في الريسيبشن من شعرها".

من جانبها قالت ياسمين عز: "أنا ضد العنف ولكن أنا مع أن كل طرف يمشي الأمور دون تعقيد أو مشاكل|.


وصدمت خطاب ياسمين خلال  حوارها بالبرنامج قائلة:" عمتي كانت هتطلق عشان قالت لجوزها اقلع الجزمة وهي بتمسح، وأنا عارفة ان الكلام ده ضد ثوابتك".

ياسمين عز السوشيال ميديا سلوى خطاب هند رستم السوشيال

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