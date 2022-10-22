نشرة الفن : وفاة خالد سامي بعد صراع مع المرض .. حقيقة انخفاض المتابعين لـ حسام حبيب بعد أزمة شيرين عبد الوهاب

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية ، نستعرض ابرزها فى السطور التالية .

شهدت الأيام الماضية جدلا واسعا حول الفنانة شيرين عبد الوهاب وطليقها الفنان حسام حبيب، وذلك بعدما احتجاز «شيرين» في مصحة نفسية للعلاج من الإدمان، ونرصد فى السطور الكاملة القصة الكاملة لـ شيرين عبد الوهاب وحساب حبيب:

توفي خلال الساعات الماضية الفنان خالد سامي بعد صراع مع المرض ، بحسب ما اعلن نجله عبر موقع التغريدات العالمي توتير .

ونعي تركي والده الفنان خالد سامي قائلاً : "يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَ ادْخُلِي جَنَّتِي} ‏بقلوب مؤمنة راضية بقضاء الله و قدره انتقل إلى رحمة الله تعالى والدي يارب اربط على قلبي".

دمت دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر فى الليلة الثانية من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية 31 باقة غنائية مختارة نجحت فى تنشيط ذاكرة ابداع الطرب وحققت "السلطنة" للجمهور بحضور الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة ، فعلى مسرح النافورة عزفت الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو سليم سحاب موسيقى دقات قلب من تاليف احمد فؤاد حسن ، ثم ابدع النجم المغربى فؤاد زبادى فى اداء اعمال محمد عبد المطلب وباسلوبه المميز قدم ساكن في حي السيدة - بياع الهوي ، الناس المغرمين - ودع هواك - مبيسألش عليا ابدا اضافة الى الورد جميل لـ ام كلثوم ، ياعيني علي الصبر لـ وديع الصافى .

انطلقت قبل ساعات فعاليات موسم الرياض 2022 في منطقة "رياض فايبز"، بكرنفال دولي شهد أول عرض في الشرق الأوسط لأكثر من 3200 طائرة درون، وحفل غنائي عالمي للفنانة البريطانية "ANNE-MARIE".

وزينت سماء الرياض بألوان متعددة من الألعاب النارية، التي أضاءت افتتاح الحدث الترفيهي، الذي تصدر الترند العالمي على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر".

علي مدار الساعات الماضية تدوال عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي منشورات تفيد بوجود انخفاض حاد فى عدد متابعين حسام حبيب على مواقع التواصل الإجتماعي ، بعد الأزمة التى تعرضت لها الفنانة شيرين عبد الوهاب .

ومن خلال حساب حسام حبيب على الانستجرام نجد ان عدد المتابعين حتي الأشهر الماضية كان نصف مليون و6 آلاف متابع ، إما حالياً فعدد المتابعون له على موقع إنستجرام وصل الى نصف مليون و 19 الف متابع .

كشفت شجون ابنة الموسيقار على إسماعيل والذى تم تكريم اسمه هذا العام ضمن الدورة الجديدة من مهرجان الموسيقي العربية ، عن تفاصيل علاقة والدها بالفنان الراحل عبد الحليم حافظ

وقالت شجون على إسماعيل فى تصريحات لـ صدي البلد : لم تكن العلاقة بين والدي والفنان عبد الحليم حافظ علاقة صداقة فقط ، ولكنها كانت علاقه أخوه ، وقد اعتذر والدي عن قيادة الأوركسترا حفلات “ العندليب ” لانه راي في فترة ان علاقه العمل في الأوركسترا من الممكن ان تؤثر على الصداقة بينهم .

حلت الفنانة ثراء جبيل ضيفة على برنامج نص الكلام ، والذى تقوم بتقديمه الإعلامية راغدة شلهوب على قناة النهار .

كشفت ثراء جبيل، عن واقعة تعرضها للتحرش من قبل طبيب، وقالت ثراء: هذه الواقعة كانت عام 2014، حيث كنت اعمل ببروفات على مسرحية بقاعة سيد درويش، وشعرت بالإنهاك الشديد وارتفاع في درجة الحرارة مما دفعني إلى الذهاب للمستشفى.