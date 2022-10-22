عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

برعاية وزيرة الثقافة .. نشاط مكثف لـ “الفنون الشعبية” بالسيرك القومى وقاعات البالون

صدى البلد

تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، وإشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، يشهد البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، نشاط مكثف بالسيرك القومى ومسرح البالون.

وقال المخرج عادل عبده رئيس البيت، إنه يجرى حاليا بمسرح البالون بالعجوزة، بروفات مسرحية “شفيقة القبطية”، تأليف مصطفى سليم، أشعار جمال بخيت، وألحان صلاح الشرنوبي، وإخراج محمد صابر، بالإضافة إلى بروفات عرض “سلامة حجازي” تأليف يسري حسان، إخراج محمد الدسوقي، بطولة وألحان علي الهلباوي .

txt

نسخة ثانية من رواية «بقايا الحب» للكاتب محمود أبوسمرة بمعرض الكتاب

txt

فى أسبوعه الأول.. 2700 زائر من علماء المستقبل يتوافدون على مركز العلوم

ويعرض حاليا على قاعة محمود رضا بمسرح البالون بالعجوزة، ماتينيه فى السادسة من مساء أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع، عرض العرائس “على بابا والأربعين حرامى”، من إنتاج فرقة تحت ١٨ برئاسة الفنان عبد المنعم محمد، أشعار محمد الزناتى، إخراج حسن الشريف .

كما يعرض على نفس القاعة، سواريه فى التاسعة من مساء أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع، العرض المسرحى الغنائى الاستعراضى “زقاق المدق” مأخوذ عن رواية الأديب العالمي نجيب محفوظ، رؤية درامية وأشعار محمد الصواف، إخراج عادل عبده .

ويقدم على قاعة صلاح جاهين بمسرح البالون، العرض المسرحى “تغريبة بنت الزناتى” اعتبارا من الأسبوع المقبل، فى السابعة من مساء أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع، من إنتاج الفرقة القومية للموسيقى الشعبية برئاسة الفنانة لبنى الشيخ، تأليف بكرى عبدالحميد، إخراج منار زين .

أما السيرك القومى برئاسة الفنان وليد طه، فيقدم بمقره بالعجوزة برنامجا متميزا من أقوى وأخطر فنون السيرك من خلال أكثر من ١٣ فقرة فنية، يوميا فى الثامنة مساء ماعدا يوم الأربعاء، ويختتم السيرك برنامجه بفقرة استعراض الأسود والنمور للكابتن الفنان مدحت كوتة .

وزيرة الثقافة الفنون الشعبية العرض المسرحي البيت الفني للفنون الشعبية علي الهلباوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة صادمة للطلاب .. أمطار رعدية الأسبوع الدراسي المقبل والأرصاد تحذر

اشتري بسرعة.. مفاجأة صادمة في أسعار الذهب عيار 21 الآن

سبب الطلاق.. حسام حبيب يفجر مفاجأة عن والدة شيرين

الوقت مناسب للشراء .. اِعرف سعر الذهب عيار 21 في ختام اليوم |فيديو

سمعة شيرين| حسام حبيب يتحدث عن أمر خاص على الهواء

ركود يضرب سوق الدواجن.. وجوز الحمام بـ 50 جنيها.. فيديو

أسبوع حزين على الدولار عالميا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن في البنوك

ابتزها بصور خليعة.. تفاصيل التخلص من سائق على يد ربة منزل وأخرين بالقطامية

ترشيحاتنا

أعدمهم داعش .. انتشال 12 جثة من مقبرة تدمر الجماعية بسوريا

فضيحة بجيش إسرائيل .. سرقة أسلحة وذخيرة من قاعدة عسكرية كبيرة

انقطاع الكهرباء في أنحاء شاسعة من غرب أوكرانيا جراء قصف روسي

يعادل 24 طن من أقوى المتفجرات.. 15 عاما على سطوع المذنب هولمز

الخلل عند داعش خطير.. الإفتاء: يعتقدون أنهم دون الملياري مسلم يمثلون الدين

936 وحدة سكنية كاملة التشطيب .. مزايا مشروع مثلث ماسبيرو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة جديدة لابنة هيفاء وهبي | شاهد

انتقام رينيرا.. تفاصيل الحلقة الأخيرة من House of the Dragon بعد تسريبها

الرقم صادم.. حقيقة انخفاض المتابعين لـ حسام حبيب بعد أزمة شيرين عبد الوهاب؟

برج الحمل .. حظك اليوم السبت 22 أكتوبر 2022: مفاجأة تنتظرك

فيديو

تعرضت للتحرش من طبيب ومخرج شهير شتمها .. أبرز تصريحات ثراء جبيل

حبه جنة البداية.. حكاية شيرين وحسام حبيب من عش الزوجية للمصحة النفسية

نهاية رونالدو .. هل سيغيب عن البرتغال في كأس العالم؟

تخفيض 25 % في هذه الحالة.. تفاصيل جديدة بشأن رسوم التصالح بمخالفات البناء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سوسن مراد عز العرب تكتب.. نهضة الصناعة الإبداعية في مصر

نهى زكريا

الاكتفاء الذاتي من الأعلاف

عبد المعطى أحمد

قمة المناخ في ضيافة مصر

محمود خليل

التراجع للأمام !

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

اﻟﻤﺰﻳﺪ