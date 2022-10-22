كاد يدمر الأرض.. اكتشاف بقايا غير متوقعة للكويكب "دارت"

أجرت وكالة ناسا لعلوم الفضاء اختبار إعادة توجيه الكويكب (دارت - DART)، في أول تجربة من نوعها، في 26 سبتمبر الماضي، إذ صُممت التجربة الرائدة لتحطيم مركبة فضائية عمدًا في كويكب صغير لأول مرة.

وبعد اختبار الفضاء للدفاع الكوكبي. نجحت المهمة في تغيير مدار ديمورفوس ، ومع ذلك ، لا يزال هناك الكثير من المعلومات عن النظام وفقًا لوكالة ناسا.

ملاحظات تلسكوب هابل

كشفت ملاحظات المتابعة من تلسكوب هابل الفضائي التابع لناسا عن أوضح صورة لمفاجأة مذهلة، وهي وجود ذيل ثاني من الكويكب.

ووفقا لموقع “سكيتش ديلي” العلمي، تم رصد ما يشبه ذيلان من الغبار المنبعث من نظام الكويكبات (ديديموس ديمورف)، وفي صور جديدة من تلسكوب هابل الفضائي التابع لناسا ، لتوثيق الآثار المتبقية من تأثير اختبار إعادة توجيه الكويكبات المزدوج “دارت” التابع لناسا.

وقام تلسكوب هابل بتوثيق 18 ملاحظة للنظام بعد الاصطدام، وتشير الصور إلى أن الذيل الثاني تشكل بين 2 أكتوبر و 8 أكتوبر، وفي هذه الصورة، أثر “تلسكوب دارت” على هذا النظام.

ولا تزال العلاقة بين الذيل الشبيه بالمذنب والكائنات الأخرى التي تم رصدها ومشاهدتها في أوقات مختلفة في الصور المأخوذة من هابل والتلسكوبات الأخرى غير واضحة، وهو أمر يعمل فريق التحقيق حاليًا على فهمه.

مفاجأة للكوكب دارت

ويرصد تلسكوب هابل الفضائي التابع لناسا ذيلين في صورة جديدة بعد تأثير “دارت”، وهذه الصور هي جزء من عمل هابل في توثيق العواقب المتبقية لتأثير اختبار إعادة توجيه الكويكبات المزدوج (دارت) التابع لناسا.

في 26 سبتمبر، اصطدمت المركبة الفضائية “دارت” عمدا ديمورفوس، في اختبار دفاع كوكبي، وكان الهدف هو تغيير مسار ديمورفوس عن طريق الاصطدام به، وتظهر البيانات الحالية أن اصطدام “دارت” كان ناجحًا واختصر مدار ديمورفوس الأصلي الذي مدته 11 ساعة و 55 دقيقة حول ديديموس بحوالي 32 دقيقة.

وخلال الأسابيع العديدة الماضية، قدمت الملاحظات المتكررة من هابل للعلماء صورة أكثر اكتمالاً عن كيفية تطور سحب الحطام في النظام الكوني بمرور الوقت. تُظهر الملاحظات أن المادة قد اتسعت وتلاشت في السطوع مع مرور الوقت بعد الاصطدام ، كما هو متوقع إلى حد كبير.

على الرغم من أن الذيل التوأم هو تطور غير متوقع ، إلا أنه غالبًا ما يُرى سلوك مماثل في المذنبات والكويكبات النشطة إذ توفر أحدث ملاحظات هابل أفضل جودة لصورة الذيل المزدوج حتى الآن.