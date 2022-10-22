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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

حملات مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بأحياء الإسكندرية

حملة إزالة الإشغالات
حملة إزالة الإشغالات بالإسكندرية

 نفذت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية عددا من الحملات المكبرة شملت أحياء المنتزة أول والمنتزة ثان ووسط وشرق والعجمي، حيث أسفرت عن التحفظ على 1135 حالة إشغال متنوع.

وفي هذا الصدد، نفذ حي وسط برئاسة  عزة سعد، 6 حملات مكبرة  لإزالة الإشغالات والحواجز أسفرت عن التحفظ على 650، وشملت الحملات شوارع: السلطان عبد العزيز ، شامبليون ،إبن شجاع ،سويتر ،محمد شفيق، إسماعيل الفنجري ، بورسعيد ، عمر لطفي، طريق الحرية، عبد المنعم سند، والنبي دانيال، الجواهر، الزهور ، المحور  سوق شيديا، الاندلس، السلطان حسين، الغرفة التجارية ، الشهداء ، الميناء الشرقية، الاسكندر الاكبر ، وطريق الجيش، ميدان زويل ، الامير حسين ، جلال الدسوقى ، ابراهيم حسنى، الجواهر ، الحضرة البحرية ،جواد حسنى ،طريق الجيش ، صفية زغلول، سعد زغلول، لاجيته ، عمر لطفى، بورسعيد سكر والبخت، الرصافة ، محرم بك ،الحدينى، الابعاديه، مسجد الحضرى ، المحكمة، ايزيس، وزين العابدين.

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ونفذ حي المنتزه أول برئاسة اللواء محمد عبدالله حملة مسائية استهدفت منطقة سيدي بشر الترام وخالد بن الوليد وجمال عبد الناصر، وأسفرت عن التحفظ علي نحو 320 حالة إشغال متنوعة وغلق «3» منشٱت تجاريه لمخالفتهم قرارات الغلق.

وشن حى العجمى برئاسة  السيد موسي، حملتين لإزالة الإشغالات والتعديات والحواجز استهدفت طريق إسكندرية مطروح وشارع إلعوامي وشارع رضوان وشارع الهانوفيل، وشارع البيطاش وشارع الحي وشارع عين شمس و طريق إسكندرية مطروح وأمام مسجد الصابرين، وأسفرت عن التحفظ على 90 إشغال متنوع.

وتابعت هدى أبو كليلة رئيس حي ثان المنتزة، عدد من الحملات المكبرة التي شنت بالحي، استهدفت: شارع 25 مع شارع 16 بطوسون - شارع جمال عبد الناصر - شارع مصطفى كامل- شارع ملك حفني ، حيث تم تغريم محلان  بدون ترخيص ، بقيمة 6 آلاف جنيه كغرامات فورية، كما تم شن حملة مسائية لإزالة التعديات بشوارع خلف مبني الحي بطوسون -   شارع المستشارين -  شارع 25 - شارع سلمان الفارسي - شارع الصفا والمروة - شارع 45 بحري.

وفي حي شرق برئاسة الدكتورة رباب مدني، تم شن حملة موسعة لازالة الاشغالات والتعديات، استهدفت: شوارع سيدي جابر وابن راجح ومحطة شدس والاذاعة وعمر المختار وسعيد ذو الفقار بشدس، وأسفرت الحملة عن التحفظ علي 55 حالة إشغال متنوعة. كما تم تنفيذ حمله لازالة الحدايد والحواجز واماكن حجز السيارات واستهدفت الحملة شوارع ابن راجح ودارا وعمر المختار وتم إزالة عدد 10 حدايد و5 فردة كاوتش وعدد 6 كتل خرسانية.

يأتي هذا في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بتكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالها، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين.

الاسكندرية محافظة الاسكندرية جمال عبد الناصر الصفا والمروة حي المنتزه ازالة الاشغالات خالد بن الوليد سعد زغلول مصطفى كامل

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